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Кто-то пытается уснуть, кто-то согреться у костра - кадры в режиме реального времени от телеканала "Мир"

У нас есть возможность показать, что в эти минуты происходит на границе. Эту картинку мы получаем от коллег с телеканала "Мир". В лагере беженцев кто-то пытается уснуть, кто-то согреться у костра. А польские силовики по-прежнему пытаются устрашать беженцев прожекторами и громкими звуками. Они укладываются на ночлег прямо на КПП. Похоже, лагерь теперь будет здесь (видео).

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