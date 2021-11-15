Кто-то пытается уснуть, кто-то согреться у костра - кадры в режиме реального времени от телеканала "Мир"

У нас есть возможность показать, что в эти минуты происходит на границе. Эту картинку мы получаем от коллег с телеканала "Мир". В лагере беженцев кто-то пытается уснуть, кто-то согреться у костра. А польские силовики по-прежнему пытаются устрашать беженцев прожекторами и громкими звуками. Они укладываются на ночлег прямо на КПП. Похоже, лагерь теперь будет здесь (видео).

