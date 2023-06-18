Кто тратит на армию больше остальных и почему мир становится все более небезопасным

Военные расходы на планете зашкаливают. Кто тратит на армию больше и почему мир становится все более небезопасным?

В лидерах милитаризации - Европа. Ну а НАТО подстегивает тратить все больше на ВПК.

Что происходит у границ Беларуси?

Железный марш как бизнес для Вашингтона