Кто увидел сильных конкурентов в лице наших баскетболистов и заигрался в политику

Скандинавия и Польша продолжают вести нечестную и очевидно политически мотивированную игру в кабинетах Международной федерации баскетбола. Мало того что наши сборные и команды несправедливо отстранены от выступления на международной арене, так еще руководство баскетбольных ассоциаций Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии хотят забрать у Беларуси и возможность участия абсолютно всех наших представителей во всех образовательных семинарах, проводимых ФИБА, причем как тренеров, так и наших детей. Об этом эти страны и написали в коллективном письме в Международную федерацию баскетбола. Для них не важно, проходит это обучение в режиме онлайн или офлайн, непосредственно в Беларуси или за рубежом. При этом освободившиеся средства баскетбольные федерации вышеназванных государств, не стесняясь абсурдности своих требований, (очевидно политических) предлагают направить на финансирование Вооруженных сил Украины.

