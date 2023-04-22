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Кто увидел сильных конкурентов в лице наших баскетболистов и заигрался в политику
Идеи превосходства одной расы над другой сегодня просачиваются и в спорт, делая его инструментом политики.
Скандинавия и Польша продолжают вести нечестную и очевидно политически мотивированную игру в кабинетах Международной федерации баскетбола. Мало того что наши сборные и команды несправедливо отстранены от выступления на международной арене, так еще руководство баскетбольных ассоциаций Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии хотят забрать у Беларуси и возможность участия абсолютно всех наших представителей во всех образовательных семинарах, проводимых ФИБА, причем как тренеров, так и наших детей. Об этом эти страны и написали в коллективном письме в Международную федерацию баскетбола. Для них не важно, проходит это обучение в режиме онлайн или офлайн, непосредственно в Беларуси или за рубежом. При этом освободившиеся средства баскетбольные федерации вышеназванных государств, не стесняясь абсурдности своих требований, (очевидно политических) предлагают направить на финансирование Вооруженных сил Украины.
Анастасия Маринина, генеральный секретарь - исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола: МОК призывает дистанцироваться от всяких военных действий. В то же время в этом письме мы видим призыв к прямому финансированию украинских Вооруженных сил. Никакие нормативные акты не позволяют никаким спортивным федерациям финансировать армию какого-либо зарубежного государства и втягивать спортсменов в политическую борьбу. Что мы знаем на сегодняшний день, ни одна страна не присоединилась к этому заявлению. Будем ждать реакцию международной и европейской федераций на данное письмо. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает.
Напомним, перед отстранением женской сборной Беларуси от отбора на Евробаскет после двух туров квалификации команда Натальи Трофимовой, одержав две победы, лидировала в группе F. Мужская сборная Беларуси также до отстранения занимала первую строку в своем отборочном квартете на чемпионат мира, выступая с такими грандами, как Великобритания, Турция и Греция.
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