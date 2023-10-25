Кто уже распробовал белорусское гостеприимство - гражданство получили еще 262 иностранца

И истории тех, кто уже распробовал белорусское гостеприимство. В гражданство приняты еще 262 человека, это предусмотрено указом, который глава государства подписал 19 октября. Больше 200 - это граждане Украины.

Поручение о предоставлении белорусского гражданства украинцам было дано публично в августе 2021 года во время встречи Президента с представителями медиасообщества. С этого времени гражданство по различным правовым основаниям приобрели 6 814 граждан Украины. Почему выбирают Беларусь вторым домом? Что сделают в первую очередь, получив белорусский паспорт, и как родственники из Украины отнеслись к решению о смене гражданства? Ответы в нашем следующем материале.

Распоряжения о придании статуса защиты гражданам Украины Департамент по гражданству и миграции подписывает фактически ежедневно. Шаткость общественно-политической системы и нарастающие боевые действия на территории южной соседки заставили покинуть родину тысячи человек! Еще с первой волной миграции, в 2014-м, в белорусскую столицу, собрав самое необходимое, приехал Алексей Мухин. Не один. В Минске пара сначала узаконила личные отношения, а после задумалась о новом гражданстве. В стране, которая сразу открыла двери для работы, спорта и полноценной жизни.



Это был самый разгар или самое начало активных боевых действий. Вопрос стал дальнейшей жизни. Беларусь встретила хорошо с самого начала, и никакого дискомфорта не ощущалось абсолютно. Алексей Мухин, житель г. Минска

Не возникло вопросов и с трудоустройством. Алексей, как сам шутит "не состоявшийся ученый", знания хоть и не легли на страницы диссертации, пригодились в создании собственного производства. Теперь с белорусским паспортом проще будет договариваться с коллегами из Российской Федерации, хотя это, скорее, вспомогательное - в решении о смене гражданства.

Я себя белорусом чувствую достаточно давно, но торжественность события, при котором принимали присягу, и справка о том, что мы - граждане Беларуси - это было очень приятно, потому что подчеркнуло переход от состояния неопределенности к полноценному гражданину и члену общества. Алексей Мухин, житель г. Минска

Желания и даже семилетнего проживания на территории страны для получения белорусского гражданства мало. Вручение паспорта как знак законопослушия и интеграции - в новое общество.

Пригласили получить гражданство Республики Беларуси давно, были житейские заботы, постоянно было некогда, а потом я решила - очень сподвиг 2020 год, и я очень жалела, что нет паспорта гражданина Республики Беларусь. Оксана Павлющик, жительница г. Минска

Несмотря на то, что паспорт получен только сейчас, женщина душой давно приросла к белорусской столице. В Минске с 1997-го!

Здесь родилась семья и двое детей. Сегодня они студенты высшей школы образования. Дочь - будущий финансист, сын - защитник!

О возвращении в Украину мыслей не было и до трагических событий. Подкупило белорусское добродушие и уверенность в завтрашнем дне.

Я всегда, когда приезжала на родину, говорила, что я из Беларуси! Шутили: у вас батька, да у нас батька - у нас защитник. Спокойно, чисто, вежливо, люди такие добродушные. Оксана Павлющик, жительница г. Минска

Количество желающих получить паспорт белоруса только растет. Накануне глава государства подписал указ о принятии в белорусское гражданство еще 262 человек. Среди которых 26 несовершеннолетних. Чуть больше чем за два года гражданство в Беларуси по различным правовым основаниям приобрели под 7000 украинцев.

Только в этом году более 4 тыс. иностранных граждан уже обратились с ходатайствами в органы внутренних дел о приеме в гражданство Республики Беларусь. Оперативное рассмотрение данных ходатайств будет продолжено. Разъясняют заявителям основания приобретения, а также оперативно рассматривают документы, в установленном порядке выносят на обсуждение компетентных органов. Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси