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Кто в Беларуси должен зарегистрироваться в реестре рекламораспространителей
Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик разъяснила, кому нужно зарегистрироваться в реестре рекламораспространителей, сообщает БЕЛТА.
"В МАРТ поступает много вопросов о том, кому необходимо включаться в реестр рекламораспространителей в связи с тем, что 12 июля 2024 года вступают в силу изменения в закон "О рекламе". До 12 июля войти в реестр необходимо тем, кто уже оказывает услуги по размещению (распространению) рекламы в интернете. Кто такой деятельностью еще не занимается, включаться в реестр до 12 числа необходимости нет", - сказала Инна Гаврильчик.
Кроме того, не нужно подавать уведомление о включении сведений в реестр тем лицам, которые размещают свою рекламу на собственных интернет-ресурсах. "Например, индивидуальный предприниматель размещает информацию о себе на своем сайте или в собственных аккаунтах в социальных сетях. И ничьей больше рекламы там нет. В этом случае ему не нужно регистрироваться в реестре рекламораспространителей", - пояснила представитель МАРТ.
По информации министерства, без включения в реестр можно оказывать услуги по размещению (распространению) наружной рекламы, на транспортных средствах и внутри их салонов, посредством телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной почты, в зданиях (помещениях, сооружениях), а также в местах проведения культурных, образовательных, спортивных, спортивно-массовых, туристических мероприятий, соревнований, конкурсов, выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, рекламы на бумажном носителе, не относящемся к печатному СМИ, и др.
Ранее в МАРТ также разъясняли, относятся ли к рекламе обзоры заведений и товаров, размещаемые блогерами в интернете. Так, если такие информационные материалы подготовлены в целях освещения деятельности различных организаций по инициативе блогера, являются основной тематикой блога, усматривается отсутствие одного из признаков рекламы (направленность на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и (или) его продвижение на рынке), на эти информационные материалы не будут распространяться требования закона "О рекламе" и иные нормы законодательства о рекламе.
При этом для однозначной квалификации информационных материалов в качестве нерекламных следует формировать их определенным образом. В них должна отсутствовать контактная информация (например, адреса и телефоны, адреса интернет-сайтов и аккаунтов в социальных сетях, ссылки на них), они не должны быть об одном и том же объекте рекламирования. На информацию, не подпадающую под определение рекламы, действие закона о рекламе не распространяется. Соответственно подавать уведомление о включении сведений в реестр рекламораспространителей не требуется.
Если физическое лицо оказывает услуги по размещению (распространению) рекламы в интернете иным лицам, такой субъект является рекламораспространителем, подлежащим включению в реестр. Оказание таких услуг без включения в реестр является незаконным и запрещается. Кроме того, оказание услуг по размещению рекламы осуществляется обязательно на основании договора, содержащего стоимость услуг или условия определения такой стоимости.
Фото: БЕЛТА
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