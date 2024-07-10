Кто в Беларуси должен зарегистрироваться в реестре рекламораспространителей

Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик разъяснила, кому нужно зарегистрироваться в реестре рекламораспространителей, сообщает БЕЛТА .



"В МАРТ поступает много вопросов о том, кому необходимо включаться в реестр рекламораспространителей в связи с тем, что 12 июля 2024 года вступают в силу изменения в закон "О рекламе". До 12 июля войти в реестр необходимо тем, кто уже оказывает услуги по размещению (распространению) рекламы в интернете. Кто такой деятельностью еще не занимается, включаться в реестр до 12 числа необходимости нет", - сказала Инна Гаврильчик.



Кроме того, не нужно подавать уведомление о включении сведений в реестр тем лицам, которые размещают свою рекламу на собственных интернет-ресурсах. "Например, индивидуальный предприниматель размещает информацию о себе на своем сайте или в собственных аккаунтах в социальных сетях. И ничьей больше рекламы там нет. В этом случае ему не нужно регистрироваться в реестре рекламораспространителей", - пояснила представитель МАРТ.



По информации министерства, без включения в реестр можно оказывать услуги по размещению (распространению) наружной рекламы, на транспортных средствах и внутри их салонов, посредством телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной почты, в зданиях (помещениях, сооружениях), а также в местах проведения культурных, образовательных, спортивных, спортивно-массовых, туристических мероприятий, соревнований, конкурсов, выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, рекламы на бумажном носителе, не относящемся к печатному СМИ, и др.

Ранее в МАРТ также разъясняли, относятся ли к рекламе обзоры заведений и товаров, размещаемые блогерами в интернете. Так, если такие информационные материалы подготовлены в целях освещения деятельности различных организаций по инициативе блогера, являются основной тематикой блога, усматривается отсутствие одного из признаков рекламы (направленность на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и (или) его продвижение на рынке), на эти информационные материалы не будут распространяться требования закона "О рекламе" и иные нормы законодательства о рекламе.



При этом для однозначной квалификации информационных материалов в качестве нерекламных следует формировать их определенным образом. В них должна отсутствовать контактная информация (например, адреса и телефоны, адреса интернет-сайтов и аккаунтов в социальных сетях, ссылки на них), они не должны быть об одном и том же объекте рекламирования. На информацию, не подпадающую под определение рекламы, действие закона о рекламе не распространяется. Соответственно подавать уведомление о включении сведений в реестр рекламораспространителей не требуется.

