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Кто в Беларуси может получить кредит на жилье, рассказали в Минстройархитектуры
Первый заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швецрассказал о том, на каких условиях белорусы могут получить кредит на строительство жилья, сообщает БЕЛТА.
Олег Швец рассказал о развитии в Беларуси арендного жилья: "Во многих странах 80 % жилья арендное, но у нас другая психология. Тем не менее арендное жилье развивается и у нас. Если в 2019 году мы вводили 113 тыс. кв. м, то в этом году планируем ввести 300 тыс. кв. м арендного жилья".
Первый замминистратакже отметил возможности кредитования лиц, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. "Для таких лиц есть две возможности кредитования. По указу № 13 они могут получить кредит до 20 лет. Если речь идет о сиротах и многодетных семьях, то этот срок может составлять до 40 лет. Ставка от 1 % до 5 %. По указу № 240 кредит может быть предоставлен на срок до 20 лет, ставка 12,5 % годовых", - подчеркнул Олег Швец.
Фото из открытых интернет-источников
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