Кто в ответе за качество белорусского хлеба - разберемся 18 июля в проекте "На контроле Президента"

Производители подтверждают: как в Беларуси, так и за ее пределами белорусское - это синоним качества. В нынешнее время удерживать такую высокую планку отечественным предприятиям непросто.

Но марку наши люди держат! Сейчас, к примеру, в полях аграрии борются буквально за каждое зернышко. Муку ждут на хлебозаводах, которые работают круглосуточно, чтобы на столе с утра был свежий хлеб.