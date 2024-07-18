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Кто в ответе за качество белорусского хлеба - разберемся 18 июля в проекте "На контроле Президента"
Производители подтверждают: как в Беларуси, так и за ее пределами белорусское - это синоним качества. В нынешнее время удерживать такую высокую планку отечественным предприятиям непросто.
Но марку наши люди держат! Сейчас, к примеру, в полях аграрии борются буквально за каждое зернышко. Муку ждут на хлебозаводах, которые работают круглосуточно, чтобы на столе с утра был свежий хлеб.
Какой путь проходит буханка от поля до прилавка? И кто в ответе за качество белорусского хлеба? "Беларусь 1" покажет сегодня в совместном проекте Комитета госконтроля и Агентства теленовостей "На контроле Президента".
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