ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Кто вмешался в планы супругов из Оршанского района - обогатиться на наркобизнесе

Немногим больше месяца продержалось семейное дело на сбыте опасного психотропа. Сотрудники наркоконтроля вмешались в планы супругов из Оршанского района - обогатиться на наркобизнесе. Фигурантов задержали при силовой поддержке бойцов ОМОНа, сообщили в МВД. По их информации, 41-летний мужчина и его 39-летняя жена выполняли очередное задание куратора теневого наркошопа.

За сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. Судимость по наркостатье уже есть в биографии мужчины, а еще - за причинение травм по неосторожности. Женщина также привлекалась за торговлю людьми.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все