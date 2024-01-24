Кто вмешался в планы супругов из Оршанского района - обогатиться на наркобизнесе

Немногим больше месяца продержалось семейное дело на сбыте опасного психотропа. Сотрудники наркоконтроля вмешались в планы супругов из Оршанского района - обогатиться на наркобизнесе. Фигурантов задержали при силовой поддержке бойцов ОМОНа, сообщили в МВД. По их информации, 41-летний мужчина и его 39-летняя жена выполняли очередное задание куратора теневого наркошопа.