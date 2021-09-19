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Кто возьмет титул "Краса Беларуси" - узнаем сегодня
Современные многодетные мамы штурмуют подиум. Кто возьмет титул "Краса Беларуси" - узнаем сегодня. На протяжении подготовительной недели 15 мам практиковались в сценическом мастерстве, искали свои лучшие ракурсы и делились лайфхаками из личных жизненных сценариев. Проект не микс-шоу талантов, визуальной презентации или следование канону 90-60-90. Это, скорее, презентация осознанного материнства от амбассадоров. Сегодня все они продефилируют в аутентичных и современных образах, постараются решить несколько логических задач и влюбить в себя зрителя.
С громким титулом подиум покинет не только "Краса Беларуси". В номинациях такие звания, как первая и вторая вице-миссис. Оценивать выходы и бэкграунд каждой будет авторитетное жюри. Место председателя - за многодетной мамой и участницей конкурса "Миссис Вселенная - 2019" Александрой Никифоровой.
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