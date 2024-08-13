Кто является последней диктатурой Европы - смотрите 13 августа в "Актуальном интервью"

Кто же на самом деле является последней диктатурой Европы и кто занимается информационными вбросами без оглядки на право и элементарные принципы справедливости?

Беларусь в очередной раз ответила на такие животрепещущие для некоторых вопросы. Напомним, 26 июля при пересечении нашей границы в пункте пропуска "Григоровщина" в салоне машины с латвийскими номерами погранконтроль обнаружил подозрительный багаж. Какие вбросы были в отношении Беларуси в связи с этим делом и чем в итоге все закончилось?