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Кто является последней диктатурой Европы - смотрите 13 августа в "Актуальном интервью"

Кто же на самом деле является последней диктатурой Европы и кто занимается информационными вбросами без оглядки на право и элементарные принципы справедливости?

Беларусь в очередной раз ответила на такие животрепещущие для некоторых вопросы. Напомним, 26 июля при пересечении нашей границы в пункте пропуска "Григоровщина" в салоне машины с латвийскими номерами погранконтроль обнаружил подозрительный багаж. Какие вбросы были в отношении Беларуси в связи с этим делом и чем в итоге все закончилось?

Смотрите сегодня сразу после "Панорамы" эксклюзивное интервью с гражданином Латвии Даниэлем Цирсисом, которого ряд ангажированных СМИ назвали чуть ли не узником последней диктатуры Европы.

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