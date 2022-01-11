Кто закрыл дорогу МАЗу на ралли "Дакар" и почему Беларусь лишили чемпионата мира по хоккею - новые подробности у Ксении Лебедевой

Выбираем среди европолитиков недополитиков - кто стал самым слабым звеном в глобальной игре не на выживание, а на потерю реноме…

Кто закрыл дорогу МАЗу на ралли "Дакар"? Кто теперь пытается сохранить свое политическое лицо в ИКАО после постыдной сделки с Евросоюзом? Надолго ли удастся сохранить хорошую мину при не очень хороших для этого условиях. Видится мне, что отцом сего процесса можно считать небезызвестного Колина Пауэлла, который однажды потряс пробиркой в Совете Безопасности ООН, что присутствующих сильно возбудило, да так, что войска НАТО по сей день в Ираке. Что показательно: если какая-то страна неудобна глобалистам-западникам, чтобы прижать ее к ногтю, достаточно пробирки и эмоций или самолета, экстренно посаженного для деактивации взрывчатки с экстремистом на борту. А потом ребята по ту сторону границы взяли песочные часы, покрутили и перевернули их, сказав, все было не так, а теперь санкции нам, Дакар не нам. Но это совсем другое.

1 января стартовало традиционное ралли "Дакар". В нем принимают участие профессиональные спортсмены и заводские команды. Белорусский МАЗ к гонке не допустили, мол, санкции.





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Команд, способных противостоять 4 экипажам "КАМАЗ-мастер", я думаю, что на этом "Дакаре" нет. Поэтому интрига в гонке в грузовом зачете точно исключена. Вязович Сергей, пилот, начальник спортивной команды "МАЗ-СПОРТавто"





Сергей Вязович, пилот, начальник спортивной команды "МАЗ-СПОРТавто", рассказал хронологию событий. По его словам, о дисквалификации команда узнала по пути в порт Марселя, куда доставляла технику для погрузки на паром. Они беспрепятственно пересекли границу с Польшей и двигались по ее территории. После этого организаторы обратились в таможенную службу Франции, где им сообщили, что белорусская техника не может быть допущена в порт. В случае ее заезда в порт она может быть арестована. Если организаторы все же погрузят МАЗы на паром, паром не выйдет из порта. Как вам такой поворот?





Организаторы действуют по указанию определенных структур Европейского союза. Вязович Сергей, пилот, начальник спортивной команды "МАЗ-СПОРТавто"





Конечно, евродепутаты-лоббисты не спят. Каждый хочет якобы помочь, а по факту - получить гонорар от спонсоров за вот такие выступления.





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Очевидно, что мы продолжим борьбу с этой ужасной инструментализацией мигрантов и человеческих страданий со стороны режима Лукашенко. Вязович Сергей, пилот, начальник спортивной команды "МАЗ-СПОРТавто"





Во время нахождения на территории Польши в конце ноября белорусские спортсмены исчезают из списка участников на официальном портале. Но о санкциях стало известно еще в конце июня.





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Почему же тогда организатор ралли "Дакар" исключил белорусскую команду из списка участников гонки через пять месяцев? Стало известно, что в рамках подготовки сотрудники Amaury Sport Organisation подают документы всех участников и членов команд в Министерство иностранных дел Франции с тем, чтобы провести определенные процедуры и оформить таможенные документы. И вот уже от МИД Франции и пошел сигнал: "Не допускать команду МАЗа на гонку".





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В конкретной ситуации фактически МИД Франции отказал белорусским спортсменам не во въезде на территорию Евросоюза, а в выезде. Ведь команда уже находилась в Польше, следующим ее действием была погрузка машин на паром в Марселе, чтобы попасть на гонку в Саудовскую Аравию. Безусловно, компании-организатору ответить за это придется.

Факт Все же об отказе из МИДа сообщили днем 24 ноября, а команду оповестили лишь вечером 30 ноября.

Бесследно пользование голубиной почтой не пройдет. Прекратите уже, 21 век все же.





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МИД Франции возглавляет Жан-Ив Ле Дриан, по сути, в этой истории он лишь марионетка, ноги растут чуть выше. Но все же в его лице мы видим того, кто перекрыл дорогу нашей команде на ралли "Дакар". Надеемся, он помнит, где находится Березина.





В 2021 году практически также Беларусь лишили чемпионата мира по хоккею

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Ведь белорусы реально ждали его. Не потому что хотели кому-то что-то доказать, а потому что любят этот спорт, потому что хотели грандиозного спортивного праздника, потому что у нас, в отличие от той же Латвии, все объекты и сопутствующая инфраструктура были готовы к мероприятию такого уровня. И у нас в стране не было локдауна.

И, как подчеркнул Президент Беларуси на встрече с тогда еще главой Международной федерации хоккея, у нас Капитолии не штурмуют.





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Александр Лукашенко, Президент Беларуси: У нас протестующие не штурмуют правительственные учреждения и Капитолии в Беларуси, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. Рене, это главная причина недовольства отдельными политиками в Европе Беларусью. Думаю, что нет необходимости мне тебя убеждать в том, что в Беларуси все нормально. Но нет. Вязович Сергей, пилот, начальник спортивной команды "МАЗ-СПОРТавто"



Рене Фазельи его последний невероятный чемпионат мира по хоккею войдет в историю как невероятный провал





Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Если Международная федерация хоккея не справится с давлением отдельных политических кругов отдельных стран - значит не будет чемпионата мира в Беларуси. Все зависит сейчас от вас. Вязович Сергей, пилот, начальник спортивной команды "МАЗ-СПОРТавто"



И тут Рене в разговоре с Президентом растерялся. Мол, ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году. Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. Чемпионат действительно был прекрасен, но, судя по всему, от вас и тогда, Рене, ничего не зависело. Если ваша позиция оказалась недопозицией. Нельзя встать со стула наполовину, если вы понимаете, о чем я?





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Ситуация немного изменилась, когда в Беларуси начались проблемы. На нас оказывается очень большое давление, но у нас четкая позиция, как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику, спорт должен объединять, а не разъединять. Да вы что! Где ваша четкая позиция оказалась в 2021-м? Где она? Переминание с одной ноги на другую вы называете позицией?

Рене, удача вас подвела, вы подвели всех, кто возлагал надежды на обещания, которые вы так ловко раздавали. Может, вы просто заболели и забыли, что спорт вне политики? А может, вы просто продались? Какая сумма нужна, чтобы вы все забыли?

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Спорт - это способ объединить людей, и эта возможность была упущена. Я думаю, это жалко. Рене Фазель, глава Международной федерации хоккея (1994-2021гг.)

Продались. А жалеть вы можете лишь о том, что свой последний чемпионат мира по хоккею вы не провели в Беларуси. Лукашенко ведь сказал, что мы бы сделали его лучшим. А в результате вы довольствовались латвийским убогим междуусобчиком, куда даже зрителей не пустили. Простите, но именно такого прощания вы и заслужили.

Ваш последний невероятный чемпионат мира по хоккею, где вы позволили сорвать белорусский флаг, войдет в историю как ваш личный невероятный провал.

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Факт 23 мая в Минске происходит экстренная посадка самолета авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс FR 4978.

В эфире французских телеканалов появилась версия, что "агент КГБ спровоцировал драку с бортпроводниками, утверждая, что на борту бомба" или, что "Протасевич был арестован в середине полета, возвращаясь в Вильнюс".







В общем, европейцы постарались, чтобы было что почитать утром в газетах за чашечкой кофе с круассаном. И чтобы это было не скучно. Не обязательно правдиво. Но это другое.





Кому могла быть выгодна экстренная посадка самолета в Минске?

Крупным авиакорпорациям, чтобы получить такой хаб, как наш аэропорт



Беглым оппогруппировкам - захотели решить за счет Протасевича свои проблемы



Наши авиаперевозки во время COVID-19 стали как кость в горле многим в этой сфере. Так что здесь вопрос к руководителям ИКАО.





Знакомьтесь:

Сальваторе Шаккитано, президент Международной организации гражданской авиации (ИКАО)

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Генеральный секретарь ИКАО г-н Хуан Карлос Саласар





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Сколько вам заплатили, чтобы вы затянули вопрос прямо до февраля уже нового года? Скорее всего и дальше будете тянуть… Ну вы хотя бы из приличия рассмотрели бы документы, которые вам передали в полном объеме, продемонстрировали бы полную открытость и желание диалога. Ну, не понимаете по-русски, уверена, что найдут переводчика с итальянского и даже с испанского, английский, в принципе, тоже не проблема. Но вы же и вовсе делаете вид, что немые… Хотя, и здесь не вижу никакого барьера. И долго вы собираетесь держать оборону и крышевать проделки Евросоюза? Год? Два? А... Простите до 2023 года, пока председатель совета ИКАО не сменится, и вы на него всех собак не повесите… Ну, в принципе, от вас ничего другого и ожидать не приходится. А расследовать сие событие не пробовали? Видно здесь крутое пике в дуэте Сальватор Шаккитано и Хуан Карлос Саласар. Вот честно. Европейцы не любят тех, кто слишком много знает. Хотя Сальватр из Италии, он должно быть в курсе.

Итак, это был рейтинг европейских политиков, которые потеряли лицо, честь и репутацию, пойдя на поводу у тех, кто решил поиграть с Беларусью, как кот с мышью. Но не вышло. Мы оказались покрупнее, поумнее, да и попрозорливее.