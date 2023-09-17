Кто запел голосами детей Олы - деревни, сожженной в годы Великой Отечественной войны

На кладбище сожженных деревень в Хатыни есть и название Ола. Деревня в Светлогорском районе Гомельской области. От этой истории даже у самых стрессоустойчивыхпо телу побегут мурашки. Достаточно вспомнить судьбу жительницы деревни Аксиньи Курлович, которая предпочла смерть в пожарище собственного дома, чем от рук врага. И это лишь один факт из множества.

Только вдумайтесь в цифру - 1758 мирных жителей - из них 950 - дети, 508 - женщины. Сотни стариков и беззащитных людей были зверски убиты. И все это за считанные дни до того момента, когда Красная армия освободила земли от оккупантов.





В 2020-м глава государства открыл в Оле мемориальный комплекс. А 14 января 2024-го исполнится ровно 80 лет со дня той страшной трагедии. Ола обязательно должна стать местом всенародной памяти.

Общее горе - то, что нас объединяет. Чувство достойное экранизации и, конечно, песни. Кто запел голосами детей Олы, ответы у Нины Можейко.

Ноты трагедии

14 января 1944 года нацистская Германия уже точно знала, что проиграла в той войне. Орел Третьего рейха сложил крылья, гонимый Красной Звездой. Ола ждала освободителей.

Девять месяцев в этих местах на Гомельщине пролегала линия фронта. Красная армия уже освободила железнодорожную станцию Шатилки - основной перевалочный пункт, откуда людей вывозили вагонами в Германию. Чтобы избежать рабства, люди из окрестных деревень стекались в Олу, деревеньку в глухом заповедном лесу, долгое время укрытую от вражеских глаз.

Полицаи привели со стороны Дудич. Там мостик был. Только зашли на этот мостик, и выстрелили из кустов, и даже никто не знает, ранили немца или убили. Прибегает мой дед, дядя: "Детишки, собирайтесь!" И все ушли в лес. Татьяна Колейчик, очевидец событий, жительница д. Мольча

Пытались избежать "коллективной ответственности". Принцип, согласно которому в случае любого выпада со стороны местного населения в сторону вермахта, уничтожали всю деревню. Две недели люди скрывались в лесах. Так и не дождавшись кары мирные жители, в основном, старики, женщины и дети, вернулись в дома. В 6 часов утра деревню окружили нацисты.

Думаю, уже не буду вспоминать, а когда уснешь, то все в голове. Особенно эти люди сожженные, и хата сгоревшая, и люди - косточки… Татьяна Колейчик, очевидец событий, жительница д. Мольча

Ола - это 12 Хатыней! 1758 загубленных жизней - из них 950 детей. Не пощадили никого. Только каким-то чудом удалось спасти. Их показания сегодня - важное доказательство вины - всех тех, кто во имя и от имени Третьего рейха поднял руку на все человечество.

Спустя почти 80 лет после трагедии голосами детей безжалостно, безбожно сожженной Олы с нами, ныне живущими, заговорят их несостоявшиеся наследники. Такие же дети. Ровесники тех, кому не суждено было взрослыми стать.

Здесь убили детей. Дети - это будущее. По сути, у нас планировали тогда и планируют сейчас это будущее забрать. А поскольку человек - существо эмоциональное, ему иногда скучно или нет времени погружаться в исторические архивы. И для того чтобы в сознание ему врезался какой-то образ, который будет лечить человека, который будет отрезвлять человека, который будет направлять человека, нужна какая-то культурная форма. Фильм, стих, песня. Сергей Пархоменко, певец, продюсер, композитор

Мелодия, которая ложится на душу, а слова - цитирует сердце. Набатом стучат в висках и тревожат нервы, которые должны быть на страже исторической правды. За каждой нотой, за каждой буквой стоит важное сообщение для современников от автора слов и музыки Сергея Пархоменко.





Мы сегодня прекрасно видим, что в качестве "немцев" с удовольствием используются другие народы, используются "в темную" с помощью инструментов пропаганды. Сознание человека переписывается, люди программируются, и вот, пожалуйста, те же самые смыслы - более высшая, более достойная часть человечества, которая будет жить, а остальные ее будут обслуживать в лучшем случае, а в худшем - умереть, чтобы не засорять собой пространство. Поэтому историю нужно не просто знать, ее нужно учить, укладывая в факты и события в некую целостную картину мира - с этим сейчас проблема. Сергей Пархоменко, певец, продюсер, композитор

У композиции с исторической подоплекой будет несколько вариантов прочтения. Сольное и хоровое. Песня вполне претендует на то, чтобы "прописаться" на школьных уроках музыки. А иначе как достучаться до юных сердец?





В числе солисток и София Рустамова. Настоящий боец в своем нежном возрасте. К 14 прошла впечатляющий путь, устланный оценками вокальных экспертов разных стран.

А в этом году София представляла нашу страну на Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск" и получила первую премию.

Эта песня - это не простая песенка. И, конечно, каждый раз, когда я ее исполняю, подбирается ком к горлу, но я стараюсь выложиться на все 100. София Рустамова, лауреат первой премии Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2023"

За каждым "граммом" смысла следит вокальный тренер из Минска - руководитель театра эстрадной песни "Сябрынка" Татьяна Трухан. Ее подопечные обеспечат многоголосие, причем природный баланс поддержит концепция с солистом юношей. Это очень волнительный дебют для Андрея Зезюли. Кстати, уроженца Гомельщины.

Дети способны спеть так и проникнуть в душу каждого человека, как не споет взрослый. Потому что у взрослого все равно есть свои стереотипы уже сложенные. Он уже поет в определенной манере пения, он уже владеет базой техники, а ребенок он чист душой и поет то, что выражает его сердце. Татьяна Трухан, художественный руководитель театра эстрадной песни "Сябрынка"

Про трагедию на своей родной земле споет и коллектив из Гомеля. Парафраз в классической манере представит композитор и аранжировщик Анатолий Шевцов. По сути, скульптор детских эмоций. На спектаклях, озвученных маэстро, обычно верят. Нас ожидает почти симфонический вариант со струнной группой, роялем и перкуссионными инструментами.

Нужно с чего-то начинать с ними разговор и этот показ, потому что если брать наших соседей, у которых все так неспокойно, они, во-первых, упустили молодое поколение, а во-вторых, дали накормить такой информацией, что они теперь не любят ни Родину, ни себя, ни соседей – в голове полная вакханалия. Они не знают что делать, они поэтому машут полотнищами, орут, а что дальше? Анатолий Шевцов, заведующий музыкальной частью Гомельского государственного театра кукол, композитор-аранжировщик

За судьбой этой участницы в прямом эфире как минимум миллион телезрителей следил каждый прямой эфир. Соул - студентка экономического университета - покорила звездных наставников искренностью, без фальши.

Сейчас нам доносится много информации про военное время: мы об этом знаем, слышим, об этом говорят, но когда ты непосредственно здесь находишься, а здесь, по сути, тишина. Но говорит это намного больше, чем когда это словами. Ангелина Чудакова, финалистка шоу "Фактор.by"

С южной стороны пешеходного маршрута - старое мудрое дерево - это липа. Этой липе более 100 лет. Есть такой праздник - Троица. На этот праздник освящают веточки березы, клена, цветы… У нас всегда освящали липу. Липа не растет в лесу, липа растет только в населенных пунктах - подтверждение тому, что здесь действительно находилась когда-то деревня. Наталья Гавриленко, младший научный сотрудник филиала в аг. Чирковичи Светлогорского историко-краеведческого музея

Мертвая тишина здесь была не всегда. После войны люди вернулись "на пепелище". Отстроили новые дома. Но из-за удаленности от инфраструктуры стали переселяться. В 80-х Ола опустела. Все в деревне позарастало, но лес или олес, как его называли местные, не тронул братского захоронения. Многие десятилетия здесь не выросло ни одного дерева.

Добраться раньше до Олы было практически невозможно, и я пошла просто в райисполком к руководству и сказала, что мы забыли про Олу. Просто забыли. Там нужна дорога и указатель. Наталья Гавриленко, младший научный сотрудник филиала в аг. Чирковичи Светлогорского историко-краеведческого музея

До 2016 года Ола была в статусе "деревни" - в знак памяти. А 21 июня 2020 года здесь открылся мемориальный комплекс.

Вот и лес, и опушка, а за ней деревушка… слышны крики и стоны людей... По сути, это первое упоминание об Оле, строчки, которые стихийно появились на свет о месте, в котором и сегодня, кстати, нет электричества, связи, интернета. О месте, которое нужно обязательно помнить и не забывать.