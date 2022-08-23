3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Кто же действительно "Палачи исторической правды" - смотрите 24 августа в вечернем эфире
Систематически уничтожать исторические факты в бетоне и мраморе продолжают власти Польши. И пока за кордоном в прямых эфирах телеканалов и YouTube сносят памятники советским воинам, представители польского МИДа во всеуслышание обвиняют Беларусь в якобы стирании "следов польскости" на наших землях, в ликвидации захоронений и актах вандализма на кладбищах.
Правда ли это? Или всего лишь беспочвенные фантазии европейских чиновников? Наша съемочная группа готовит аргументы против бессмысленных обращений во всеуслышание. Завтра сразу после "Панорамы" в нашем эфире мы расскажем, кто же действительно "Палачи исторической правды".
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов