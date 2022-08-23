Кто же действительно "Палачи исторической правды" - смотрите 24 августа в вечернем эфире

Систематически уничтожать исторические факты в бетоне и мраморе продолжают власти Польши. И пока за кордоном в прямых эфирах телеканалов и YouTube сносят памятники советским воинам, представители польского МИДа во всеуслышание обвиняют Беларусь в якобы стирании "следов польскости" на наших землях, в ликвидации захоронений и актах вандализма на кладбищах.

Правда ли это? Или всего лишь беспочвенные фантазии европейских чиновников? Наша съемочная группа готовит аргументы против бессмысленных обращений во всеуслышание. Завтра сразу после "Панорамы" в нашем эфире мы расскажем, кто же действительно "Палачи исторической правды".