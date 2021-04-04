Кто же заказчик, а кто подрядчик мятежных улиц



У любой спецоперации должен быть кадровый ресурс, фактически находящийся в оппозиции по отношению к действующей власти. Как в моральном, так и в психологическом плане - из этой группы для вербовки подойдут все, вопрос лишь в каких конкретно целях их использовать в дальнейшем, какой информацией они могут обладать: секретной политической, экономической или военной. Далее в игру вступает вербовщик и создается центр притяжения всех чем-либо недовольных, а также рупор – тот, кто без лишних вопросов озвучит нужные тезисы.



Спецоперация "Манкурты" вытянула на поверхность целую сеть шпионских игр. Структуры, которые создавались для дестабилизации обстановки в нашей стране задолго до всех событий. И финансировались из оборонного бюджета НАТО.



В 2020 году, словно черт из табакерки, появляется мало кому известный телеграм-канал (теперь признанный у нас экстремистским). Он быстро превращается и в коллективного пропагандиста, и в агитатора, и в организатора белорусского мятежа. Главной задачей для польских кураторов было создание площадки для выхода сфальсифицированной информации и вбросов, которые станут рычагом дестабилизации внутри Беларуси.



Такой площадкой в том числе стал канал Степана Путило.



Работают всего 6 человек, без опыта и соответствующих навыков. У вундеркиндов есть старшие товарищи из спецподразделения ВС Польши, дислоцированного в городе Быдгоще,

и именуемого, как "Центральная группа психологических действий". По белорусскому направлению работает третий отдел "Центральной группы". Инструментом психологической операции являются социальные сети для "инициирования систематических изменений политического характера". И завербовать в ряды приспешников новых и желательно обладающих информацией под грифом секретно.



Но, кроме курирования улиц, у Путило есть и другая задача. Он вербовщик. За измену Родине сотруднику КГБ Путило переводит немалую сумму и обещает вывезти за границу на дипломатической машине.



- Мы отправили биткоин - выполним остальные условия.

То, что я отправил, стоит больше биткоина…



- Я так понял, вы мне не поможете.