Кто живет в белорусском хаски-парке под Минском

Царство настоящих северных собак - на ферме под Минском! В белорусском хаскі-парке 30 маломутов, самоедов, хаски и даже диких волков. С животными здесь можно проводить время, фотографироваться и угощать их. Но только под наблюдением профессионалов. А еще с хаски можно отправиться на догтрекинг.