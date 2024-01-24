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Кто живет в белорусском хаски-парке под Минском
Царство настоящих северных собак - на ферме под Минском! В белорусском хаскі-парке 30 маломутов, самоедов, хаски и даже диких волков. С животными здесь можно проводить время, фотографироваться и угощать их. Но только под наблюдением профессионалов. А еще с хаски можно отправиться на догтрекинг.
А кому по душе более экзотические животные, тех ждут в контактном зоопарке под Солигорском. Зимнее сафари - в репортаже Ильи Цветкова (подробности в видео).
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