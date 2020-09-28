Куба откроет границы для туристов 1 ноября

Куба откроет границы для туристов. Страна разрешит въезд иностранным гражданам с 1 ноября. Гости смогут спокойно перемещаться по острову. Их будут принимать десять кубинских аэропортов, прошедших специальную сертификацию. Планируется, что туристам не нужно будет предъявлять справку с результатом теста на коронавирус, также приезжих не будут отправлять на карантин. Ношение масок во всех общественных местах останется обязательным, за исключением отелей и пляжей.



