"Кубе. Несущий смерть": цикл "Без срока давности" представляет новый фильм

Нацист, соратник Гитлера, реализатор политики геноцида на оккупированной территории, генеральный комиссар Беларуси - именно он отдавал приказы об уничтожении мирного населения

В годовщину ликвидации нацистского палача Вильгельма Кубе: фильм из цикла "Без срока давности", совместного проекта с Комитетом государственной безопасности Беларуси. Нацист, соратник Гитлера, реализатор политики геноцида на оккупированной территории, генеральный комиссар Беларуси - именно он отдавал приказы об уничтожении мирного населения, лично наблюдал за убийством детей и казнью подпольщиков, а после кровавых рабочих будней отдыхал в театральной ложе.

Хронология садистских решений и успех операции "Драматург". Новый фильм Елены Бормотовой "Кубе. Несущий смерть" - сегодня в 11:10.