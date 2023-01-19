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Кубок Содружества: почему волновалась Алимбекова-Смольская и какие книги читает мужская сборная по биатлону?

В Кубке Содружества по биатлону состоялась смена лидера. На субботнюю гонку преследования в желтой майке выйдет Динара Алимбекова-Смольская. 19 января спортсменка не смогла завоевать медаль в спринте на домашнем этапе в стартовый день соревнований, но попадания в цветочную церемонию ей хватило, чтобы возглавить общий зачет.

О долгожданном спортивном празднике рассказал Андрей Козлов.

Андрей Козлов, корреспондент: "Я все-таки спрошу у тебя про фамилию. Хоть чуть-чуть было то волнение, которое присуще для такого события?"

Динара Алимбекова-Смольская, олимпийская чемпионка-2018 по биатлону: "Да. Когда объявляли, что я фамилию изменила, я как-то спокойно к этому относилась. Но как только стала выходить на стартовую позицию, меня прямо трясло изнутри. Конечно, волнение есть. Сложно описать словами, теперь ответственности как будто в два раза больше".


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История на наших глазах. Кручинкина-Шаклеина и Алимбекова-Смольская. 15-й стартовый номер - в какой-то мере событие историческое. Давайте посмотрим, как под таким новым статусом белорусская прима биатлона будет стартовать.

События в первый день 4-го этапа Кубка Содружества закрутились вокруг борьбы за желтый лидерский бип. Желание стать его обладательницей именно дома было запредельным. Оттого волнение по ряду причин чуть помешало отстрелять лежа безупречно.


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Но стоя - мастерство и уверенность в себе от Динары, и место в яркой цветочной церемонии среди топовых российских биатлонисток, и даже взлет на вершину общего зачета, там, где находится в мужском ростере Антон Смольский. Ему начинать выступать перед родными трибунами 20 января.

Конечно, будет приятно, когда в субботу я выйду перед заполненными трибунами при поддержке родных зрителей. Меня приедет семья поддерживать, поэтому я очень счастлива, что у меня будет такой бонус.
Динара Алимбекова-Смольская, олимпийская чемпионка - 2018 по биатлону

Кубок Содружества вновь добрался до Раубичей, и именно сегодня официально началась вторая часть сезона, перевалив за экватор. Летний аналог здесь восхитил болельщиков. Тогда состоялся 2-й этап, и уже в январе сюда планировали ехать заранее с таким спортивно-туристическим визитом: биатлон как вишенка на торте.

Любая гонка биатлона - это всегда отдельный сюжет, который может изменить сценарий в любой момент и перевернуть все с ног на голову. Поэтому болельщики в своих любимцев верят до конца и даже где-то верят в спортивное новогоднее чудо. Недаром и дедушка Мороз в эти дни переехал в Раубичи.


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Телекартинка показала зрителям и всю красоту возвышенностей в Минском районе, который граничит с прекрасными логойскими ландшафтами. Биатлон - это всегда про связь с природой, Раубичи в этом смысле - уникальный объект притяжения зрительской любви.

Люди и команда профессиональная у нас, которая показывает биатлон сформированно. Более того, мы с нашими российскими коллегами во время такого совместного производства учимся друг у друга.
Павел Булацкий, главный директор дирекции телеканала "Беларусь 5"

Но главное - родные спортсмены, ведь в этом сезоне увлекательно наблюдать и за прогрессом наших молодых ребят. Мужская сборная сегодня это не только про спорт, сегодня это и про интеллект. Не в этом ли секрет?

"Ряд моих литературных изданий сейчас на руках у ребят. Мужская сборная любит читать, и я вижу заинтересованность в глазах", - рассказал Роман Синиченко, старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону.

Это всего лишь первый день из восьми на двух этапах Кубка Содружества в Раубичах. Поэтому обязательно приезжайте в наш знаменитый комплекс в Минском районе. Но если не получается, то включайте телеканал "Беларусь 5", все гонки будут показаны в максимальном объеме и в прямом эфире.

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