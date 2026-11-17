Белорусская делегация во главе с министром внутренних дел принимает участие в V Всемирном полицейском саммите в Дубае. Иван Кубраков провел ряд двусторонних встреч, в том числе с заместителем премьер-министра - министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов, начальником полиции Дубая, командующим Национальной гвардией Узбекистана, а также со своим таджикистанским коллегой.

По завершении деловых разговоров участники делегации ознакомились с тематической выставкой инноваций в правоохранительной сфере. На площадке - новейшие достижения от ведущих компаний в области систем видеонаблюдения, дата-аналитики, беспилотников и реагирования на чрезвычайные ситуации. Ивана Кубракова заинтересовала передовая разработка от страны-организатора Drone Box. Это автономная система беспилотников полиции Дубая, которая позволяет запускать дроны к месту происшествия без участия человека, за считанные минуты до прибытия наземных патрулей, и передавать видео в реальном времени для оценки масштабов произошедшего.

Запуск тестовой эксплуатации новинки, по решению главы МВД Беларуси, ожидается в Минске.