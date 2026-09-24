Кубраков: Командиры спецподразделений должны действовать четко и грамотно

Мобильность и готовность подразделений МВД выполнять задачи в условиях активного противодействия на неизвестной местности проверил лично министр Иван Кубраков.

Комплексные командно-штабные учения прошли в Гомельской области и стали самыми масштабными. Они включали отработку наиболее сложных сценариев обострения обстановки в городской среде. Например, обезвреживание диверсантов, в данном случае это район Мозырского НПЗ. По результатам проверки Госсекретариатом Совбеза 7-й бригады внутренних войск были сделаны выводы. Министр внутренних дел поставил задачу усовершенствовать и детально отработать тактику выявления и уничтожения противника, в том числе диверсионно-разведывательных групп.

"Недавно проведена проверка 7-й отдельной милицейской бригады внутренних войск. Что касается физической подготовки, 70 % бойцов получили оценки "хорошо" и "отлично". Но есть и неудовлетворительные результаты. Троек быть не должно! Через месяц вновь проведем зачеты, в том числе и в других соединениях", - сказал Кубраков.

По итогам проверки практических действий по различным сценариям осложнения обстановки министр обратил внимание на недопустимость повторения 2020 года, когда преступники машинами таранили боевые порядки и никто не применял оружие. Сегодня законодательство позволяет сотрудникам органов внутренних дел принимать решения исходя из ситуации. Командиры спецподразделений должны действовать четко и грамотно, подытожил Иван Кубраков.