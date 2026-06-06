Кубраков: Ни одно государство не способно эффективно противостоять угрозам в одиночку

В Бишкеке прошло совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Белорусскую делегацию возглавил министр внутренних дел Иван Кубраков.

В работе форума приняли участие представители 10 государств, а также международных правоохранительных структур. Одной из ключевых тем встречи стало противодействие незаконному обороту наркотиков и развитие международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью.

Как отметил глава белорусского МВД, только в 2025 году правоохранители пресекли деятельность ряда организованных групп, связанных с международными каналами поставки наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 1,5 тонны запрещенных веществ.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Ни одно государство не способно эффективно противостоять этим угрозам в одиночку. Поэтому считаем необходимым продолжить дальнейшее укрепление практического взаимодействия между министерствами внутренних дел и общественной безопасности государств - членов ШОС. Прежде всего в части более оперативного и прямого обмена информацией. Сведения о новых преступных схемах, цифровых платформах, маршрутах передвижения денежных средств и участниках транснациональных групп должны передаваться максимально быстро".