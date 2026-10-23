Кубраков поручил устранить кадровые упущения в 7-й бригаде внутренних войск МВД

Министр внутренних дел Беларуси поручил устранить кадровые просчеты после проведенного мониторинга в 7-й отдельной специальной милицейской бригаде внутренних войск МВД. Особое внимание уделено тыловикам, которые должны правильно распределять ресурсы.

Иван Кубраков провел совещание по результатам проверки боевой и мобилизационной готовности. Как отметил министр, ряд проблемных вопросов есть. Оставляет желать лучшего физподготовка нынешних военнослужащих. В декабре во внутренних войсках ожидается проверка под руководством первого замминистра.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Скажу честно и откровенно: несмотря на готовность к действиям, есть очень много вопросов. Проблема в кадровом упущении, особенно тыловые вопросы. Внутренние войска, я считал и считаю, здесь всегда порядка больше. Сколько я служу в должности министра внутренних дел, внутренние войска никогда не подвели. Никогда. Какая бы задача ни ставилась".

Проверка будет проведена таким образом, чтобы навести порядок и выработать те решения, которые будут работать много лет.