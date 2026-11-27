Оперативная обстановка в Беларуси остается стабильной и контролируемой, однако особого внимания требуют преступления и правонарушения с участием несовершеннолетних, заявил министр внутренних дел, отметив тревожную тенденцию: детей пытаются втягивать в преступную деятельность через интернет.

По его словам, уже выявлены случаи вербовки белорусских школьников для нападений на сверстников. Вербовщики действуют целенаправленно: изучают ребят, ищут тех, кто может поддаться давлению, а затем дают конкретные указания, вплоть до совершения нападений в школах.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Находят определенную категорию детей, получают информацию. Преступники, которые находятся за пределами, в одной и той же школе отрабатывали много человек, но находят ребенка с таким психотипом, который склонен к выполнению "поручений". Они конкретно говорят, что делать: бери молоток и иди именно в первый класс".