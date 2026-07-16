Кубраков прокомментировал ситуацию с прибывшими трудовыми мигрантами из Узбекистана

Ситуацию с трудоустройством трудовых мигрантов, прибывших в Беларусь из Узбекистана, журналистам прокомментировал министр внутренних дел Беларуси.



Иван Кубраков отметил, что ключевая задача государственных органов на данном этапе - оказать всю необходимую помощь.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: "Все граждане зарегистрированы и на сегодняшний день трудоустроены. Бытовые вопросы, которые возникали, уже все решены. Никаких проблем абсолютно нет. Те лица, которые находятся за пределами Беларуси, пытаются на этой теме спекулировать, распространять непроверенную и неправдивую информацию. Хочу отметить, что все эти люди нам известны, на сегодняшний день их фамилии уже установлены. Лживой информацией они пытаются раскачать, где-то спровоцировать граждан Республики Беларусь. Не буду называть фамилии, но четко скажу: что это те лица, которые совершили на территории Республики Беларусь преступления, они уже заочно осуждены, находятся в розыске. Мы их всех знаем, рано или поздно они будут задержаны и привлечены к ответственности".