Кубраков: С сентября 2026 года откроется новый колледж МВД

Поступить в академию МВД в 2026 году будет проще - увеличено количество мест, об этом 26 июня на церемонии выпуска офицеров заявил министр внутренних дел Иван Кубраков.

На Площади Государственного флага состоялось вручение дипломов выпускникам Академии МВД и Могилевского института МВД. Заветный документ о высшем милицейском образовании получили 530 человек.

Уже который год сохраняется тенденция повышенного спроса на милицейское образование, поэтому с сентября 2026 года откроется еще один колледж МВД, сообщил министр.

Иван Кубраков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6902c54e-eeee-41c9-aeb1-1fcee5fbab4d/conversions/840ed9d1-267d-475c-882e-ee0c62ab3f63-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6902c54e-eeee-41c9-aeb1-1fcee5fbab4d/conversions/840ed9d1-267d-475c-882e-ee0c62ab3f63-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6902c54e-eeee-41c9-aeb1-1fcee5fbab4d/conversions/840ed9d1-267d-475c-882e-ee0c62ab3f63-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6902c54e-eeee-41c9-aeb1-1fcee5fbab4d/conversions/840ed9d1-267d-475c-882e-ee0c62ab3f63-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы обратились к главе государства, чтобы создать колледж Министерства внутренних дел, который уже с 1 сентября примет первых курсантов. Глава государства поддержал наше предложение, и я уверен, что это повлияет на качество несения службы нашими сотрудниками", - отметил Иван Кубраков.