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Кубраков: С сентября 2026 года откроется новый колледж МВД
Поступить в академию МВД в 2026 году будет проще - увеличено количество мест, об этом 26 июня на церемонии выпуска офицеров заявил министр внутренних дел Иван Кубраков.
На Площади Государственного флага состоялось вручение дипломов выпускникам Академии МВД и Могилевского института МВД. Заветный документ о высшем милицейском образовании получили 530 человек.
Уже который год сохраняется тенденция повышенного спроса на милицейское образование, поэтому с сентября 2026 года откроется еще один колледж МВД, сообщил министр.
"Мы обратились к главе государства, чтобы создать колледж Министерства внутренних дел, который уже с 1 сентября примет первых курсантов. Глава государства поддержал наше предложение, и я уверен, что это повлияет на качество несения службы нашими сотрудниками", - отметил Иван Кубраков.
Радость долгожданного дня разделили родные и близкие, а брошенные по традиции в воздух монетки оставят это событие надолго в памяти.