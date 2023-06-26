Кубраков: Белорусская милиция крепка корпоративностью и сплоченностью

Белорусская милиция крепка корпоративностью и сплоченностью. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков во время торжественного ритуала выпуска офицеров, получивших высшее образование в Академии МВД, передает корреспондент БЕЛТА.



"Я хочу, чтобы вы помнили дружбу, зародившуюся в стенах академии. Ведь дружба с курсантской скамьи - самая надежная, вы это поймете немного позже. Я хочу, чтобы вы ценили своих преподавателей. С вами всегда будут рядом надежные друзья, старшие товарищи и наставники. Ведь белорусская милиция крепка корпоративностью и сплоченностью", - сказал Иван Кубраков.