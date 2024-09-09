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Кубраков: Двусторонние отношения Минска и Ханоя вышли на уровень стратегического сотрудничества
Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с делегацией Министерства общественной безопасности Вьетнама во главе с министром Лыонг Там Куангом состоялась 9 сентября. В преддверии разговора делегация посетила и МВД Беларуси. Там министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков отметил, что двусторонние отношения Минска и Ханоя вышли на уровень стратегического сотрудничества.
Зарубежные коллеги ознакомились с новейшими образцами техники и вооружения, находящимися в распоряжении подразделений специального назначения. Им продемонстрировали действия внутренних войск и ОМОНа: в частности, при пресечении массовых беспорядков и освобождении заложников. Условным преступным формированиям противостояла и группа боевых пловцов, помощь на суше которым оказывали сотрудники СОБРа на мотоциклах, квадроциклах и багги, задействовались БТР и беспилотники.
Большой интерес у гостей также вызвало и знакомство с учебной материально-технической базой центра подготовки кадров, процессом теоретической и практической учебы курсантов. Министр общественной безопасности Вьетнама поблагодарил за гостеприимство, подчеркнув, что рад видеть Беларусь процветающей и заверил в расширении взаимодействия.
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