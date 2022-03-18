Кубраков: Государство всегда окажет поддержку семьям военнослужащих

С 2010 года стоим на очереди, дождались, спасибо руководству. Очень рады своим квадратным метрам. Мы очень, конечно, этого ждали. Свое жилье есть свое жилье. Дети наши очень рады, что у них появится собственная комната.

Дмитрий и Юлия Пушкины, новоселы