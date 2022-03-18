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Кубраков: Государство всегда окажет поддержку семьям военнослужащих
Государство всегда окажет поддержку семьям белорусских военнослужащих. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков на открытии многоэтажки для военных в столице на территории войсковой части 3214. В преддверии 104-й годовщины образования внутренних войск МВД Беларуси более 200 семей военнослужащих частей Минского гарнизона получили ключи от новых квартир. Служба во внутренних войсках, отметил министр, одна из самых сложных, а потому новое жилье станет хорошим подспорьем для сотрудников ведомства.
Новое жилье для семей военнослужащих внутренних войск МВД Беларуси
После торжественного открытия многоэтажки, участие в котором также приняли мэр города Владимир Кухарев и представители строительной компании, глава министерства лично ознакомился с жилищными условиями новоселов.
С 2010 года стоим на очереди, дождались, спасибо руководству. Очень рады своим квадратным метрам. Мы очень, конечно, этого ждали. Свое жилье есть свое жилье. Дети наши очень рады, что у них появится собственная комната.
Возведение жилья для сотрудников внутренних войск началось по поручению главы государства. От согласования проекта до завершения строительства прошел всего год. Большинство новоселов получили новые квартиры благодаря поддержке государства. Почти два десятка семей - многодетные.
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