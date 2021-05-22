Кубраков: Милиция обеспечивает безопасность с учетом информации, поступающей об угрозах в отношении Беларуси

Те изменения в законы, которые внесены, они продиктованы временем. Это даже не инициатива МВД, в большинстве случаев это инициатива общественных организаций, граждане вносили предложения. Были общественные обсуждения этих инициатив. На сегодняшний день это просто необходимо. Обсуждают данные законы те, кто их нарушал и пытался нарушить, поэтому, конечно, на сегодняшний день они понимают, что за эти действия будет определенное наказание.

Милиция обеспечивает безопасность с учетом информации, поступающей об угрозах в отношении Беларуси, отметил сегодня министр внутренних дел во время общения с журналистами. В том числе была затронута тема новых законов, которые были приняты этой весной и вызвали определенный резонанс.



Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

