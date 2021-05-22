ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Кубраков: Милиция обеспечивает безопасность с учетом информации, поступающей об угрозах в отношении Беларуси

Те изменения в законы, которые внесены, они продиктованы временем. Это даже не инициатива МВД, в большинстве случаев это инициатива общественных организаций, граждане вносили предложения. Были общественные обсуждения этих инициатив. На сегодняшний день это просто необходимо. Обсуждают данные законы те, кто их нарушал и пытался нарушить, поэтому, конечно, на сегодняшний день они понимают, что за эти действия будет определенное наказание.
Милиция обеспечивает безопасность с учетом информации, поступающей об угрозах в отношении Беларуси, отметил сегодня министр внутренних дел во время общения с журналистами. В том числе была затронута тема новых законов, которые были приняты этой весной и вызвали определенный резонанс.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси


Сегодня на базе учебного центра МВД прошел большой спортивный праздник ведомства. В мероприятии приняли участие около 2 тысяч человек: сотрудники милиции из центрального аппарата, областных УВД и ГУВД, а также их семьи. Приглашены были и столичные школьники, лицеисты и ученики Радошковичской школы.

Читайте также:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все