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Кубраков: Милиция обеспечивает безопасность с учетом информации, поступающей об угрозах в отношении Беларуси
Те изменения в законы, которые внесены, они продиктованы временем. Это даже не инициатива МВД, в большинстве случаев это инициатива общественных организаций, граждане вносили предложения. Были общественные обсуждения этих инициатив. На сегодняшний день это просто необходимо. Обсуждают данные законы те, кто их нарушал и пытался нарушить, поэтому, конечно, на сегодняшний день они понимают, что за эти действия будет определенное наказание.
Сегодня на базе учебного центра МВД прошел большой спортивный праздник ведомства. В мероприятии приняли участие около 2 тысяч человек: сотрудники милиции из центрального аппарата, областных УВД и ГУВД, а также их семьи. Приглашены были и столичные школьники, лицеисты и ученики Радошковичской школы.
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