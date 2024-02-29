Кубраков: МВД хватает сил и средств, чтобы обеспечить охрану общественного порядка в Беларуси

За 2023 год мы видим снижение количества преступлений, совершенных на нашей территории. Снижается количество граждан, пострадавших от преступлений, погибших и раненых в ДТП. Это все - работа, которая проделалась. Кажется, что это сухие цифры, но на самом деле это огромная работа всех заинтересованных. И на 2024 год перед органами внутренних дел поставлены четкие задачи: обеспечить охрану общественного порядка и безопасность наших граждан.

Иван Кубраков