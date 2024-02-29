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Кубраков: МВД хватает сил и средств, чтобы обеспечить охрану общественного порядка в Беларуси

Для осуществления уголовного преследования Беларусь выдала иностранным государствам 11 человек в 2023 году и еще одного в 2024-м. Несмотря на недружественную политику западных властей, все страны понимают необходимость взаимодействия в правовом поле. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, общаясь с журналистами на пресс-конференции в Минске в преддверии профессионального праздника белорусской милиции.

Беларусь взаимодействует с 103 странами мира по линии Интерпола. Обмен информацией происходит, в том числе, с европейскими государствами, например, Польшей и Германией. По большей части это касается борьбы с наркопреступностью, торговлей людьми, киберпреступностью. Хорошо налажено взаимодействие со странами СНГ. Так, в 2023 году в Беларуси было изъято более 1 тонны наркотиков и психотропов, часть из которых шла транзитом.

В целом МВД хватает сил и средств, чтобы обеспечить порядок в стране, и этот опыт перенимают все больше зарубежных коллег, подчеркнул министр.

За 2023 год мы видим снижение количества преступлений, совершенных на нашей территории. Снижается количество граждан, пострадавших от преступлений, погибших и раненых в ДТП. Это все - работа, которая проделалась. Кажется, что это сухие цифры, но на самом деле это огромная работа всех заинтересованных. И на 2024 год перед органами внутренних дел поставлены четкие задачи: обеспечить охрану общественного порядка и безопасность наших граждан.
Иван Кубраков

Еще одно из важнейших направлений работы - безопасность детей. Главное - скоординировать взаимодействие всех госорганов, в приоритете - работа на профилактику.

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