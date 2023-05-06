Кубраков: Накануне Дня Великой Победы мы отдаем дань памяти всем тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны

Накануне Дня Великой Победы мы отдаем дань памяти всем тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, нашим героям, кто защищал мир, кто добывал эту Великую Победу. Мы не забыли, что сделали фашисты на нашей земле, мы не забыли их зверства, и сделаем все для того, чтобы была жила память, чтобы об этом помнили наши будущие поколения

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси