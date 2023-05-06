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Кубраков: Накануне Дня Великой Победы мы отдаем дань памяти всем тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны
Знаковое место боли, скорби и символ памяти - сегодня в мемориальном комплексе "Хатынь" милиционеры со всей страны, а также их семьи, ветераны, курсанты и воспитанники военно-патриотических клубов, почтили память героев Великой Отечественной войны. К монументу "Непокоренный человек" легли цветы. На площадке у Вечного огня прошел митинг-реквием. Его открыл министр внутренних дел Иван Кубраков.
Накануне Дня Великой Победы мы отдаем дань памяти всем тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, нашим героям, кто защищал мир, кто добывал эту Великую Победу. Мы не забыли, что сделали фашисты на нашей земле, мы не забыли их зверства, и сделаем все для того, чтобы была жила память, чтобы об этом помнили наши будущие поколения
Для гостей провели экскурсию по комплексу, посетили и недавно открывшийся здесь музей. Экспозиция не оставила равнодушным никого.
И сегодня от мемориального комплекса "Хатынь" стартовал автопробег "Память Победы". Финальной точкой маршрута стал историко-культурный комплекс "Линия Сталина".
Участники автопробега увидели военно-историческую реконструкцию - начала войны. Когда в одну минуту привычная жизнь превратилась в отчаянную борьбу за мирное небо над родной землей.
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