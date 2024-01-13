Кубраков о работе интернет-разведки: Мы отслеживаем каждую публикацию и даем правовую оценку

Интернет-разведка МВД отслеживает каждую публикацию и дает правовую оценку. Об этом в программе "Вопрос номер один" заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Такого, как было в 2020 году, когда ходили, блокировали улицы, били скамейки, ломали инфраструктуру, не будет, отметил глава ведомства. "Малейшее нарушение действующего законодательства - реакция будет мгновенной, - предупредил он. - Порядок будет обеспечен".

По словам Кубракова, интернет-разведка на сегодняшний день отслеживает каждую публикацию и в обязательном порядке дает правовую оценку. "Если кто-то там за границей думает, что мы не знаем их замыслов - мы все прекрасно знаем и владеем информацией полностью", - заверил министр.

Смотрите все интервью ЗДЕСЬ