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Кубраков о работе интернет-разведки: Мы отслеживаем каждую публикацию и даем правовую оценку

Кубраков о работе интернет-разведки: Мы отслеживаем каждую публикацию и даем правовую оценку

Интернет-разведка МВД отслеживает каждую публикацию и дает правовую оценку. Об этом в программе "Вопрос номер один" заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Такого, как было в 2020 году, когда ходили, блокировали улицы, били скамейки, ломали инфраструктуру, не будет, отметил глава ведомства. "Малейшее нарушение действующего законодательства - реакция будет мгновенной, - предупредил он. - Порядок будет обеспечен".

По словам Кубракова, интернет-разведка на сегодняшний день отслеживает каждую публикацию и в обязательном порядке дает правовую оценку. "Если кто-то там за границей думает, что мы не знаем их замыслов - мы все прекрасно знаем и владеем информацией полностью", - заверил министр.

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Говоря о профессионализме сотрудников, занимающихся интернет-разведкой, и о технической подготовке, Иван Кубраков гарантировал, что такие специалисты готовы противодействовать тому злу, которое творится в интернете. "Но еще раз хочу сказать, что ни одна публикация, которая оскорбляет наших граждан, оскорбляет должностных лиц, угрожает кому-то, не останется без внимания. И мы в обязательном порядке будем давать правовую оценку", - заключил он.

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