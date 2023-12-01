Кубраков: Основная задача - обеспечить порядок и безопасность во время предстоящих выборов

Несанкционированных массовых мероприятий на территории Республики Беларусь не будет. Мы не позволим ломать инфраструктуру наших городов и устраивать какие-то беспорядки на наших улицах. Мы обеспечим безопасность как наших граждан, так и гостей нашей Республики Беларусь. Уверен, что все пройдет спокойно. Органы внутренних дел сегодня готовы обеспечить безопасность наших граждан и безопасность в целом в Республике Беларусь.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

