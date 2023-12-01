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Кубраков: Основная задача - обеспечить порядок и безопасность во время предстоящих выборов

Основная задача - обеспечить порядок и безопасность во время предстоящих выборов. Об этом на заседании коллегии МВД заявил министр внутренних дел. На собрании также обсудили подготовку к проведению избирательной кампании 2024 года. Как отметил Иван Кубраков, всем руководителям следует обеспечить жесткую исполнительскую дисциплину, максимальную скоординированность действий с правоохранителями и другими ведомствами. В органах внутренних дел богатый опыт работы при проведении электоральных кампаний. Но, как отметил министр, расслабляться не приходится. Милиционеры должны наращивать оперативные позиции, а также уделять должное внимание вопросам профилактики правонарушений.

Несанкционированных массовых мероприятий на территории Республики Беларусь не будет. Мы не позволим ломать инфраструктуру наших городов и устраивать какие-то беспорядки на наших улицах. Мы обеспечим безопасность как наших граждан, так и гостей нашей Республики Беларусь. Уверен, что все пройдет спокойно. Органы внутренних дел сегодня готовы обеспечить безопасность наших граждан и безопасность в целом в Республике Беларусь.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

Накануне столичные милиционеры провели тактико-специальные учения. Отработали упражнения по пресечению массовых беспорядков. В преддверии избирательной кампании 2024 года особое внимание - теоретическим и практическим аспектам обеспечения охраны общественного порядка в нештатных ситуациях. Также повышению уровня готовности сотрудников к реагированию на возможные угрозы.

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