Кубраков представил личному составу главного управления ГАИ МВД нового руководителя

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков представил коллективу главного управления ГАИ МВД Виктора Ротченкова в качестве нового руководителя, сообщает БЕЛТА .



"Виктор Иванович начинал инспектором и прошел все служебные ступени. До последнего времени он был заместителем начальника главка. На ответственную должность назначен тот, кто знает все нюансы работы", - подчеркнул Иван Кубраков. Он также выразил уверенность, что коллектив поддержит своего руководителя, ведь без сплоченной команды не бывает эффективной работы.



Министр отметил, что у граждан сложилось положительное мнение о белорусской Госавтоинспекции. Такие же впечатления не раз высказывали и представители других министерств и ведомств страны. "Однако это не значит, что вы должны закостенеть. Совершенствоваться нужно постоянно", - подчеркнул он.

