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Кубраков представил личному составу главного управления ГАИ МВД нового руководителя
Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков представил коллективу главного управления ГАИ МВД Виктора Ротченкова в качестве нового руководителя, сообщает БЕЛТА.
"Виктор Иванович начинал инспектором и прошел все служебные ступени. До последнего времени он был заместителем начальника главка. На ответственную должность назначен тот, кто знает все нюансы работы", - подчеркнул Иван Кубраков. Он также выразил уверенность, что коллектив поддержит своего руководителя, ведь без сплоченной команды не бывает эффективной работы.
Министр отметил, что у граждан сложилось положительное мнение о белорусской Госавтоинспекции. Такие же впечатления не раз высказывали и представители других министерств и ведомств страны. "Однако это не значит, что вы должны закостенеть. Совершенствоваться нужно постоянно", - подчеркнул он.
Глава правоохранительного ведомства ждет новых инициатив. Ряд вопросов обсудили сразу, в том числе техническое оснащение службы. В частности, речь шла о дальнейшем внедрении в практическую деятельность квадрокоптеров. Также были продемонстрированы образцы новой формы дорожно-патрульной службы.
Фото: МВД
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