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Кубраков представил личному составу главного управления ГАИ МВД нового руководителя

Кубраков представил личному составу главного управления ГАИ МВД нового руководителя

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков представил коллективу главного управления ГАИ МВД Виктора Ротченкова в качестве нового руководителя, сообщает БЕЛТА.

"Виктор Иванович начинал инспектором и прошел все служебные ступени. До последнего времени он был заместителем начальника главка. На ответственную должность назначен тот, кто знает все нюансы работы", - подчеркнул Иван Кубраков. Он также выразил уверенность, что коллектив поддержит своего руководителя, ведь без сплоченной команды не бывает эффективной работы.

Министр отметил, что у граждан сложилось положительное мнение о белорусской Госавтоинспекции. Такие же впечатления не раз высказывали и представители других министерств и ведомств страны. "Однако это не значит, что вы должны закостенеть. Совершенствоваться нужно постоянно", - подчеркнул он.

Глава правоохранительного ведомства ждет новых инициатив. Ряд вопросов обсудили сразу, в том числе техническое оснащение службы. В частности, речь шла о дальнейшем внедрении в практическую деятельность квадрокоптеров. Также были продемонстрированы образцы новой формы дорожно-патрульной службы.

Фото: МВД

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