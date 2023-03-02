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Кубраков: В Минске пресечена попытка незаконной акции с участием подростков

Кубраков: В Минске пресечена попытка незаконной акции с участием подростков

Пресечена попытка незаконной массовой акции с участием подростков в Минске, сообщил журналистам министр внутренних дел Иван Кубраков, пишет БелТА.

"Новое молодежное движение, так называемое "Редан", очень активно распространяется в сети. Началось все с 22 февраля на территории Беларуси. До этого очень активно распространялось на территории Украины и России", - рассказал Иван Кубраков.

Как сообщалось, 28 февраля в Гомеле по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, у торгово-развлекательного центра "Секрет" собрались сторонники ЧВК "Редан". "Было задержано около 200 человек", - напомнил министр.

"К сожалению, это распространяется очень быстро по всей территории Беларуси. Не скрою, вчера также были призывы собраться около торговых центров в Минске. Только по городу Минску было задержано около 80 человек, 15 из них совершеннолетних, которые координировали данные группы молодежи. Они привлечены к административной ответственности", - дополнил Иван Кубраков.

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