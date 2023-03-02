Кубраков: В Минске пресечена попытка незаконной акции с участием подростков

Пресечена попытка незаконной массовой акции с участием подростков в Минске, сообщил журналистам министр внутренних дел Иван Кубраков, пишет БелТА.

"Новое молодежное движение, так называемое "Редан", очень активно распространяется в сети. Началось все с 22 февраля на территории Беларуси. До этого очень активно распространялось на территории Украины и России", - рассказал Иван Кубраков.

Как сообщалось, 28 февраля в Гомеле по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, у торгово-развлекательного центра "Секрет" собрались сторонники ЧВК "Редан". "Было задержано около 200 человек", - напомнил министр.

