Кубраков призвал родителей поговорить с детьми

Главное, чтобы белорусы не поддавались на провокации, важно, чтобы родители объясняли это детям. В программе "Вопрос номер один" министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков пояснил ситуацию, складывающуюся в период избирательной кампании в стране.

По его словам, в МВД утвержден комплекс оперативно-разыскных мероприятий, ведомство проводит не только профилактическую работу, но и оперативную, также работает подразделение интернет-разведки. "Особенно в начале электоральной кампании пытаются где-то воздействовать именно на руководителей, на должностных лиц, - отметил Иван Кубраков. - На сегодняшний день есть оскорбления, есть угрозы. Некоторые думают, что находятся за границей и их оттуда достать невозможно, потому можно так поступать. На самом деле сегодня органы внутренних дел документируют каждый такой факт, возбуждают уголовные дела".

За каждое оскорбление в интернете придется ответить, предупредил министр. "Рано или поздно мы их сюда доставим либо они приедут сами. Это я утверждаю уверенно, потому что многие люди, которые так же оскорбляли, потом в том числе и через комиссию о помиловании приехали сюда. И те тоже приедут", - уверен Иван Кубраков.

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Самое главное, обратил внимание глава МВД, чтобы белорусские граждане, проживающие в стране, не поддавались на провокации, важно, чтобы родители объясняли детям, как не стоит поступать, потому что порой молодежь, которая родилась в современной Республике Беларусь, неценит то, что сегодня у нас есть.