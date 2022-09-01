Кубраков рассказал о планах создать еще один лицей МВД

В этом году был большой конкурс, больше чем в прошлом году, 3 человека на место. Мы проводим соцопрос во всех регионах в учреждениях школьного образования, беседуем с детьми. На сегодняшний день и родители, и дети желают учиться в лицее МВД. Поэтому нами прорабатывается вопрос о создании еще одного лицея МВД в одном из регионов. В ближайшее время нами будет приниматься решение.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси