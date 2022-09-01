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Кубраков рассказал о планах создать еще один лицей МВД

В этом году 50 мальчишек впервые надели форму. С праздником ребят поздравил и главный милиционер страны. Иван Кубраков отметит - в лицее не только получают образование, но и принимают важнейшее решение в выборе профессии. Ярким примером стал недавний выпуск, где большинство ребят захотели носить погоны. Защищать родных и близких, нести службу по охране общественного порядка нелегко, но это благородное дело. Среди курсантов лицея и Рома Когодовский. Как мы помним, ген «защитника» у этого парня в крови.

В этом году был большой конкурс, больше чем в прошлом году, 3 человека на место. Мы проводим соцопрос во всех регионах в учреждениях школьного образования, беседуем с детьми. На сегодняшний день и родители, и дети желают учиться в лицее МВД. Поэтому нами прорабатывается вопрос о создании еще одного лицея МВД в одном из регионов. В ближайшее время нами будет приниматься решение.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

В честь Дня знаний милиционеры из различных подразделений организовали на территории лицея интерактивную выставку. Каждый желающий мог познакомиться со служебными собаками, сесть за руль спецтранспорта или примерить форму спецназовца.

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