3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Кубраков рассказал о планах создать еще один лицей МВД
В этом году 50 мальчишек впервые надели форму. С праздником ребят поздравил и главный милиционер страны. Иван Кубраков отметит - в лицее не только получают образование, но и принимают важнейшее решение в выборе профессии. Ярким примером стал недавний выпуск, где большинство ребят захотели носить погоны. Защищать родных и близких, нести службу по охране общественного порядка нелегко, но это благородное дело. Среди курсантов лицея и Рома Когодовский. Как мы помним, ген «защитника» у этого парня в крови.
В этом году был большой конкурс, больше чем в прошлом году, 3 человека на место. Мы проводим соцопрос во всех регионах в учреждениях школьного образования, беседуем с детьми. На сегодняшний день и родители, и дети желают учиться в лицее МВД. Поэтому нами прорабатывается вопрос о создании еще одного лицея МВД в одном из регионов. В ближайшее время нами будет приниматься решение.
В честь Дня знаний милиционеры из различных подразделений организовали на территории лицея интерактивную выставку. Каждый желающий мог познакомиться со служебными собаками, сесть за руль спецтранспорта или примерить форму спецназовца.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов