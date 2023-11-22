Кубраков: У ОМОН нет задач, которые они не выполняют

Одному из лучших спецподразделений страны - ОМОН - 35 лет. Бойцы отряда специального назначения не любят громких афиш и высокопарных речей, хотя ежедневно рискуют своей жизнью ради спокойствия и безопасности других. От обеспечения порядка на улицах до ликвидации незаконных бандформирований. Невыполнимых задач для них не существует.

Золотой атакующий орел был выбран символом ОМОН, говорит командир ОМОН ГУВД Минска Дмитрий Балаба. "Быстрота, все качества, которые присущи этой птице, в целом отражают суть отряда милиции особого назначения", - считает он.

Отряд особого назначения так называется, потому что именно особого назначения, подчеркивает командир ОМОН УВД Могилевской области Николай Гореликов. "Особенные люди способны выполнять особенные задачи, - уверен он. - И, как правило, с колес, без предварительной подготовки. Оперативность принятия решения, скажем, как бросок кобры в нужный момент".

Смотрите фильм ЗДЕСЬ

У них нет задач, которые они не выполняют, убежден министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков. "Где тяжело, где не справляются другие подразделения, там работает ОМОН", - с гордостью говорит министр.

Каждая спецоперация - это маленькая наука, считает командир ОМОН УВД Гродненской области Юрий Насеня. "Такие операции позволяют нам двигаться вперед, делать правильные выводы", - пояснил он.

Омоновцы всегда прорабатывают в голове все варианты, начиная с самых худших, поскольку всегда, даже в самом элементарном, нужно готовиться к самому худшему, делится технологией подготовки операций сотрудник ОМОН УВД Гомельской области. "Бояться не стоит и не бояться не стоит. Всегда нужно быть начеку", - уверен боец.

После каждого задержания идет разбор полетов, какие были ошибки и недостатки, рассказывает сотрудник ОМОН УВД Брестской области. "Когда задержание прошло успешно, без накладок, тогда получаешь удовольствие. Понимаешь, что работу сделал на 100 %", - говорит боец.