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Кубраков: В череде ярких фестивальных дней в Витебске самое главное - безопасность гостей и участников форума искусств
В череде ярких фестивальных дней самое главное - безопасность гостей и участников форума искусств, подчеркнул министр внутренних дел Беларуси. Иван Кубраков посетил в Витебске локации акции МВД "За безопасность - вместе!" Традиционно она проходит в рамках Международного фестиваля "Славянский базар". На площади Тысячелетия развернулись интерактивные площадки, фотозоны, выставка техники. Также проходят показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов, конкурсы и розыгрыши призов.
Как только заканчивается "Славянский базар", мы уже готовимся к новому "Славянскому базару". Разбор: какие были проблемы, вопросы. В этом году используем не только конный патруль, но и дроны. Люди приехали сюда отдохнуть, получить положительные эмоции. Сотрудники органов внутренних дел должны делать все для того, чтобы ничто не омрачило праздник.
Финалом республиканской акции МВД "За безопасность - вместе!" станет гала-концерт и большой праздник на площади Победы в Витебске 14 июля. Правоохранители наградят самых активных участников акции. И вручат главный приз - велосипед.
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