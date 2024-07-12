Кубраков: В череде ярких фестивальных дней в Витебске самое главное - безопасность гостей и участников форума искусств

Как только заканчивается "Славянский базар", мы уже готовимся к новому "Славянскому базару". Разбор: какие были проблемы, вопросы. В этом году используем не только конный патруль, но и дроны. Люди приехали сюда отдохнуть, получить положительные эмоции. Сотрудники органов внутренних дел должны делать все для того, чтобы ничто не омрачило праздник.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси