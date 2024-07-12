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Кубраков: В череде ярких фестивальных дней в Витебске самое главное - безопасность гостей и участников форума искусств

В череде ярких фестивальных дней самое главное - безопасность гостей и участников форума искусств, подчеркнул министр внутренних дел Беларуси. Иван Кубраков посетил в Витебске локации акции МВД "За безопасность - вместе!" Традиционно она проходит в рамках Международного фестиваля "Славянский базар". На площади Тысячелетия развернулись интерактивные площадки, фотозоны, выставка техники. Также проходят показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов, конкурсы и розыгрыши призов.

Как только заканчивается "Славянский базар", мы уже готовимся к новому "Славянскому базару". Разбор: какие были проблемы, вопросы. В этом году используем не только конный патруль, но и дроны. Люди приехали сюда отдохнуть, получить положительные эмоции. Сотрудники органов внутренних дел должны делать все для того, чтобы ничто не омрачило праздник.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

Финалом республиканской акции МВД "За безопасность - вместе!" станет гала-концерт и большой праздник на площади Победы в Витебске 14 июля. Правоохранители наградят самых активных участников акции. И вручат главный приз - велосипед.

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