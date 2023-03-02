Кубраков: В противодействии наркопреступлениям главное профилактика

В противодействии наркопреступлениям главное - профилактика, заявил журналистам министр внутренних дел Иван Кубраков, сообщает БелТА.

"Что касается противодействия наркопреступлениям, то здесь хочу сказать, самая главная задача - это профилактика, не допустить вовлечения, особенно молодежи, в наркопреступность: и потребление, и сбыт. Самое главное, наверное, это потребление, потому что привыкание, вы все прекрасно знаете, от наркотиков очень огромное. Поэтому мы совместно с нашими коллегами из Минздрава работаем именно на профилактику. Такие люди ставятся на учет, с ними работают как медики, так и мы. И мы стараемся на сегодняшний день вводить новые формы и методы профилактики", - рассказал Иван Кубраков.

Так, вносятся изменения в закон об ЛТП. "Мы не можем прийти домой на сегодняшний день, согласно законодательству, к гражданину, если он даже находится в состоянии наркотического опьянения (но при нем нет наркотиков) - состава как такового административного либо уголовного просто нет. Поэтому мы внесли в закон: если доставляется гражданин с передозировкой в любое лечебное учреждение (достаточно двух раз), мы уже можем его направить в ЛТП, где с ним будут работать и психологи, и врачи. Но самое главное - на год, а может, и более этот гражданин будет изолирован и возможности употреблять наркотики у него не будет", - отметил министр.

"Что касается сбыта, мы стараемся работать так, чтобы на территорию Беларуси эту гадость не могли завезти. Работаем с коллегами из РФ, да и из других стран. Потому что идет очень большой транзит через Беларусь", - продолжил Иван Кубраков.

Министр напомнил, не так давно белорусские правоохранители изобличили преступную группу, предотвратив попадание на черный рынок почти 48 кг наркотиков, что составляет порядка 50 тыс. доз. Это самая крупная партия за последние годы. "Стоимость минимум $1,5 млн", - дополнил он.