Кубраков в торжественной обстановке вручил воспитанникам и учащимся первые паспорта гражданина Беларуси

Уверен, что сегодня в Год качества, как говорит наш Президент, если каждый будет делать, что должен: мы - обеспечивать безопасность на улицах, ребята - хорошо учиться и развиваться, двигаться вперед. Неважно, станут ли они в будущем сотрудниками органов внутренних дел. Самое главное, что мы видим уже сегодня патриотизм. И они с гордостью говорят: я гражданин Республики Беларусь. Это дорогого стоит. Уверен, что при таком подходе у нас все получится, наша страна будет развиваться.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси