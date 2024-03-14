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Кубраков в торжественной обстановке вручил воспитанникам и учащимся первые паспорта гражданина Беларуси

В торжественной обстановке свои первые паспорта гражданина Беларуси сегодня получили учащиеся лицея МВД, воспитанники военно-патриотических клубов, дети сотрудников из рук министра внутренних дел. Кроме того, государственные награды получили и стражи порядка. Еще были отмечены юные белорусы, которые оказали помощь милиционерам. Шестиклассницы из Витебска Анастасия Трус и Дана Пчеловодова нашли в парке смартфон и отнесли в милицию. Это помогло задержать наркоторговцев. А десятилетняя брестчанка Анна Волкова, гуляя во дворе, заметила подозрительного мужчину, который оказался наркозакладчиком.

Уверен, что сегодня в Год качества, как говорит наш Президент, если каждый будет делать, что должен: мы - обеспечивать безопасность на улицах, ребята - хорошо учиться и развиваться, двигаться вперед. Неважно, станут ли они в будущем сотрудниками органов внутренних дел. Самое главное, что мы видим уже сегодня патриотизм. И они с гордостью говорят: я гражданин Республики Беларусь. Это дорогого стоит. Уверен, что при таком подходе у нас все получится, наша страна будет развиваться.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

Министр поблагодарил родителей за воспитание детей и девочек за смелость и находчивость. Ребятам вручили памятные подарки.

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