Кубраков встретился с юными победителями конкурса МВД

Мечты сбываются, особенно в канун Нового года! И это в очередной раз доказали работники МВД Беларуси, подводя итоги конкурса "Мечты сбываются!" для детей. Мальчишки и девчонки из всех уголков Беларуси записали десятки видеопосланий главному милиционеру страны с заветными желаниями. С победителями встретился министр Иван Кубраков. Ребята рассказали о своих увлечениях и поделились планами на жизнь. 5-летняя Ульяна очень любит собак и хотела бы увидеть, как готовят четвероногих помощников милиционеров. Ее старший брат Кирилл планирует поступать в Лицей МВД и еще до старта вступительной кампании хотел бы на один день оказаться среди учащихся. 7-летний Денис мечтает в будущем пополнить ряды сотрудников ОМОН, а сейчас желает вместе с подготовленными бойцами пойти на тренировку. А у 10-летней Варвары не самая обычная для девочки мечта - стать снайпером: Варя захотела проверить свою меткость в стрельбе.