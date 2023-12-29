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Кубраков встретился с юными победителями конкурса МВД
Мечты сбываются, особенно в канун Нового года! И это в очередной раз доказали работники МВД Беларуси, подводя итоги конкурса "Мечты сбываются!" для детей. Мальчишки и девчонки из всех уголков Беларуси записали десятки видеопосланий главному милиционеру страны с заветными желаниями. С победителями встретился министр Иван Кубраков. Ребята рассказали о своих увлечениях и поделились планами на жизнь. 5-летняя Ульяна очень любит собак и хотела бы увидеть, как готовят четвероногих помощников милиционеров. Ее старший брат Кирилл планирует поступать в Лицей МВД и еще до старта вступительной кампании хотел бы на один день оказаться среди учащихся. 7-летний Денис мечтает в будущем пополнить ряды сотрудников ОМОН, а сейчас желает вместе с подготовленными бойцами пойти на тренировку. А у 10-летней Варвары не самая обычная для девочки мечта - стать снайпером: Варя захотела проверить свою меткость в стрельбе.
Ролики классные! Конечно, без помощи родителей не обошлось. Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы все ваши мечты, все ваши пожелания в обязательном порядке сбывались. Ну а родителям я хочу сказать слова огромной благодарности за воспитание детей - настоящих патриотов.
Приехав в милицейские подразделения, ребята исполнили свои мечты, о которых рассказывали в видеопосланиях. Юные таланты также получили подарки, а их родители - памятные сувениры.
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