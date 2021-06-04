3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Куда белорусам можно отправиться в отпуск в условиях ограничений полетов
Сообщения о закрытии неба подпортили планы на долгожданный отпуск многим белорусам. Причем под вопросом оказались и те страны, которые не ограничивали для нас авиасообщение и воздушное пространство. Горячим этот сезон по-настоящему будет разве что для турфирм и авиаперевозчика.
Куда улететь на отдых? На какой курорт обменять билеты? Что по ценам? Вопросов пока больше, чем ответов. Информация об отмене рейсов обновляется каждый день, все решается в последний момент. Но куда наверняка сегодня могут отправиться наши туристы?
Вероника Бута изучила наши полетные возможности в условиях ограничений. Очередной отпускной сезон, которого ждали белорусы, гладко уже точно не пройдет. С одной стороны, да, те, кто еще не успел улететь на курорт, могут назвать себя счастливчиками. Есть время изменить маршрут, а не застрять за границей на неопределенное время. Но с другой, настроение-то в любом случае испорчено. География полетов изрядно сузилась. А за выкупленные ранее путевки во многих случаях придется доплатить.
Отпуск на греческих курортах для белорусов под вопросом
Турфирмыне рекомендуют бронировать туры в эту страну - направление под большим вопросом. Предложения по Болгарии пока тоже сняли.
Из-за облета Украины туристам придется доплатить за билеты. Это касается даже тех, кто бронировал туры задолго до! Турция - плюс 40 евро с человека, Египет - 45 долларов, кроме детей до 2 лет. В среднем отдых в этих странах на двоих на неделю будет стоить минимум 1100 долларов. Есть нюансы. Для Египта достаточно отрицательного ПЦР-теста, карантин по возвращении в Беларусь не нужен. А вот из Турции необходима 10-дневная самоизоляция.
В полетной программе Белавиа осталось восточное направление
Осталось в полетной программе Белавиа восточное направление. Самое массовое - Россия. 9 городов (сегодня первый рейс отправился в Уфу, в ближайших планах Минеральные Воды). В планах удвоить частоту полетов в Казахстан - пока летаем четыре раза в неделю. Грузия - традиционно Тбилиси, плюс недавно открыли Батуми. В Стамбул логистику изменили - теперь летаем через территорию России. Остается востребованным воздушный путь в Дубай.
Какие авиакомпании не будут летать в белорусском небе?
Среди тех, кто объявил о нежелании летать в нашем небе, - крупные игроки KLM, Air France, British Airways, Lufthansa. К слову, после пандемии они и так "живут небогато".
Отказ от белорусского маршрута будет стоить от полутора до $10 тыс. за каждый обходной рейс - за это заплатят пассажиры. Но ситуация куда сложнее. По оценкам специалистов, проблемы предвидятся для тех, кто летит из Европы по азиатскому направлению и обратно. Здесь риск у западных компаний потерять своего клиента. Пассажиры, предрекают эксперты, пересядут в самолеты неевропейских авиакомпаний.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все