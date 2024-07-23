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Куда могут перевестись белорусские студенты из закрывающихся вузов?
Прекращена деятельность по собственной инициативе двух частных вузов страны - Университета права и социально-информационных технологий и Института предпринимательской деятельности.
Студентам пришлось писать заявления на перевод в другие учреждения, а Министерству образования в свою очередь принимать меры по обеспечению соблюдения законных интересов обучающихся. В государственные вузы пришли письма с рекомендациями рассмотреть возможность перевода студентов.
Факт
Всем, кто оказался в данной ситуации, свои двери откроют БГУ, БГПУ, БГУИР и БГЭУ. В последнем планируют принять 800 человек.
Сейчас со всеми студентами проходят организационные собрания, а централизованный переход в вузы пройдет в августе.
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