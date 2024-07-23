Куда могут перевестись белорусские студенты из закрывающихся вузов?

Прекращена деятельность по собственной инициативе двух частных вузов страны - Университета права и социально-информационных технологий и Института предпринимательской деятельности.

Студентам пришлось писать заявления на перевод в другие учреждения, а Министерству образования в свою очередь принимать меры по обеспечению соблюдения законных интересов обучающихся. В государственные вузы пришли письма с рекомендациями рассмотреть возможность перевода студентов.

Факт Всем, кто оказался в данной ситуации, свои двери откроют БГУ, БГПУ, БГУИР и БГЭУ. В последнем планируют принять 800 человек.