ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Куда могут перевестись белорусские студенты из закрывающихся вузов?

Прекращена деятельность по собственной инициативе двух частных вузов страны - Университета права и социально-информационных технологий и Института предпринимательской деятельности.

Студентам пришлось писать заявления на перевод в другие учреждения, а Министерству образования в свою очередь принимать меры по обеспечению соблюдения законных интересов обучающихся. В государственные вузы пришли письма с рекомендациями рассмотреть возможность перевода студентов.

Всем, кто оказался в данной ситуации, свои двери откроют БГУ, БГПУ, БГУИР и БГЭУ. В последнем планируют принять 800 человек.

Сейчас со всеми студентами проходят организационные собрания, а централизованный переход в вузы пройдет в августе.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все