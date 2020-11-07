Как повысить эффективность трудовых отношений и куда обращаться в случае нарушения трудовых прав - рассказали в Генпрокуратуре. За год таких жалоб поступило 164. Надзорное ведомство мониторит компании малой формы собственности. Особенно прокуроры обращают внимание на своевременную и полную оплату труда. В итоге задолженность была выявлена более чем в пятистах микроорганизациях. По данным ведомства, многие наниматели задерживали зарплату на 2-3 месяца, что является нарушением.

