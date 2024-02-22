Куда обращаться за пособием по уходу за ребенком до 3 лет, рассказали в Минтруда

Минтруда и соцзащиты составило памятку будущим матерям, когда и куда нужно обращаться за назначением пособия по уходу за ребенком до 3 лет, сообщаетsb.by.

Заявить о себе как получателю выплаты следует не позднее 6 месяцев со дня, следующего за днем окончания периода больничного по беременности и родам. Это в случае, если вам выплачено пособие по беременности и родам. Если такое не выплачивалось, то обратиться нужно не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка (установления опеки). Если документы представлены спустя 6 месяцев, пособие будет назначаться со дня обращения за ним.



Выплата назначается со дня, следующего за днем окончания периода выплаты пособия по беременности и родам, или со дня рождения (усыновления) ребенка (установления опеки) в случае, если пособие не выплачивалось.

Обращаться за назначением пособия по уходу за ребенком до 3 лет необходимо по месту работы, службы, учебы, клинической ординатуры матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя или опекуна.

Если в полной семье мать (мачеха) не работает, не служит, не обучается, не проходит клиническую ординатуру и не является ИП или другим лицом, самостоятельно уплачивающим страховые взносы в ФСЗН, - то обратиться надо по месту работы, службы, учебы, клинической ординатуры отца (отчима).

В других случаях, например, если родитель (родители) работают в микроорганизациях с численностью работников до 15 человек или у ИП, чтобы вам назначили пособие, необходимо сходить в орган по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации.

В полной семье пособия назначаются матери (мачехе) по месту ее регистрации.