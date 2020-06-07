К летнему сезону подготовились и загородные туристические комплексы - предложения на разный бюджет. Например, остановиться на выходные можно в доме на воде или даже первом хостеле из соломы. В Узденском районе есть и такой! Надежда Сербиненко - о самых необычных вариантах, куда отправиться на выходные (видео).



