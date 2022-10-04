Куда пошли учиться дети после закрытия частных школ

Почти половина детей, обучавшихся в частных школах Беларуси, переведена в государственные учреждения образования. А это около тысячи человек. Их зачисляют на свободные места, соблюдая норму учащихся в классе. Резервы для зачисления есть в каждом учреждении образования. 24-я гимназия Минска уже приняла на обучение свыше 30 детей, которые до этого получали частное образование. Большинство - ученики среднего звена: с пятого по восьмой классы. К учебе они приступили в день подачи заявления, чтобы не терять время и знания.

"Буквально на прошлой неделе мы получили информацию от администрации о том, что отозвали сертификат, и с учетом того, что у нас 11 класс, мы начали искать варианты, где продолжить образовательный процесс. Школа с хорошей базой учителей, учеников. Нас все устроило, и мы сюда перешли", - говорит один из родителей.

Частные учреждения образования выпали из части соблюдения норм кодекса в вопросе обязательного получения аккредитации. Большинство не получили сертификаты готовности к новому учебному году, которые подтверждают безопасность. Поэтому проводим работу с родителями по переводу детей в государственные учреждения образования. Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси

Сегодня в столице открыто около 250 государственных школ, которые гарантируют качество обучения и выдачу документов об образовании по их окончании. Новых учеников преимущественно набирают по принципу территориальной принадлежности, при этом родители вправе выбрать школу и в другом районе при наличии в учреждении свободных мест.