3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Куда пошли учиться дети после закрытия частных школ
Почти половина детей, обучавшихся в частных школах Беларуси, переведена в государственные учреждения образования. А это около тысячи человек. Их зачисляют на свободные места, соблюдая норму учащихся в классе. Резервы для зачисления есть в каждом учреждении образования. 24-я гимназия Минска уже приняла на обучение свыше 30 детей, которые до этого получали частное образование. Большинство - ученики среднего звена: с пятого по восьмой классы. К учебе они приступили в день подачи заявления, чтобы не терять время и знания.
"Буквально на прошлой неделе мы получили информацию от администрации о том, что отозвали сертификат, и с учетом того, что у нас 11 класс, мы начали искать варианты, где продолжить образовательный процесс. Школа с хорошей базой учителей, учеников. Нас все устроило, и мы сюда перешли", - говорит один из родителей.
Частные учреждения образования выпали из части соблюдения норм кодекса в вопросе обязательного получения аккредитации. Большинство не получили сертификаты готовности к новому учебному году, которые подтверждают безопасность. Поэтому проводим работу с родителями по переводу детей в государственные учреждения образования.
Сегодня в столице открыто около 250 государственных школ, которые гарантируют качество обучения и выдачу документов об образовании по их окончании. Новых учеников преимущественно набирают по принципу территориальной принадлежности, при этом родители вправе выбрать школу и в другом районе при наличии в учреждении свободных мест.
Материалы по теме:
- Как устроена работа частных школ в Беларуси? Что они не договаривают родителям и о чем умалчивают?
- За неделю 8 частных школ прекратили свое существование, еще 12 частным учреждениям выписаны предписания о прекращении деятельности
- ЧП в частной школе Минска - возбуждено уголовное дело
- Горячая линия по вопросам перевода из частных школ в государственные работает в Минской области
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Минске фитнес-тренер продавал стероиды знакомым и клиентам - возбуждено уголовное дело
28 человек погибли при израильском ударе по зданию с ливанскими беженцами
В Минске автомобиль скорой помощи врезался в трамвайное ограждение
В Колумбии из-за сильных наводнений тысячи людей остались без крыши над головой