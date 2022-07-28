Куда поступить после 9-го класса? Список интересных профессий с хорошей зарплатой

Несколько дней назад стартовала вступительная кампания в колледжи, которая продлится до 14 августа. Если ты еще не определился с будущей профессией, но твердо решил в этом году поступать, прочти нашу статью, возможно, мы поможем тебе определиться, на кого можно пойти учиться.

Специальности, на которые можно поступить после 9-го класса

Некоторые школьники без особого интереса смотрят на обыденные профессии, им хочется выбрать максимально креативную работу, которая будет приносить хороший доход, позволит себя реализовать и будет приносить удовольствие. Где такой профессии можно научиться? Что нужно для поступления? Обо всем этом - ниже.

Фельдшер ветеринарной медицины





Сказка про "Айболита" нас в детстве познакомила с профессией фельдшера ветеринарной медицины. Мы всегда знали, что он обязательно и излечит, и исцелит. Если жизнь и здоровье животных тебя всегда волновали, и ты хочешь стать таким же "Айболитом" в реальной жизни, то колледжи в Витебске, Барановичах, Волковыске, Илье, Пинске, Речице и Смиловичах помогут осуществить мечту.

На основе конкурса аттестатов можно поступить на бюджетную или платную форму. Во время обучения ты будешь изучать большое количество интереснейших дисциплин: физиологию и анатомию животных, фармакологию, ветеринарно-санитарную экспертизу и прочее. В дальнейшем после прохождения переподготовки сможешь работать, к примеру, в частной ветклинике, в ветаптеке, зоопарке и т.п. На рынке труда зарплаты таких специалистов могут доходить до 3000 бел. рублей. Подробнее о профессии можно узнать здесь.

Художник по скульптуре





Если ты очень творческий, видишь окружающий мир по-своему и такие слова, как "штихель" и "цикли" у тебя не вызывают недоумения, то присмотрись к такой профессии, как художник по скульптуре. Ее можно получить только в столице: в Минском государственном колледже имени А. К. Глебова и в гимназии-колледже искусств имени И. О. Ахремчика. Самое сложное в поступлении - это этап прохождения творческого экзамена (скульптура, композиция).

Срок обучения - 3 года 10 месяцев. За это время тебя научат объемному дизайну, реставрационной работе, гравировке, чеканке, разработке и изготовлению архитектурных конструкций и многому другому. По окончании колледжа ты сможешь работать в творческих и дизайнерских студиях, музеях и проч.

Сайты по поиску работы говорят, что зарплаты у таких специалистов от 1000 бел. рублей. О подробностях поступления можно почитать здесь.

Тревел-агент





Итак, чем же интересна данная профессия? Какие специалисты нужны в этой сфере? Для своих клиентов ты будешь находить выгодные туры и билеты, обеспечивать трансфер, подбирать отели, в общем, по максимуму будешь делать отдых людей безопасным и интересным. И тебе за это будут неплохо платить! В общем, станешь экспертом в мире путешествий. Поэтому если ты обладаешь такими качествами, как стрессоустойчивость и самоорганизация, то можно попробовать себя в этой профессии.

Что по обучению? В Гродно, Витебске, Могилеве, Гродно, Волковыске, Минске можно получить данную профессию после 9-го класса. Обучение длится 2 года 10 месяцев. Условия поступления - конкурс среднего балла документа о базовом образовании. Зарплаты у таких специалистов начинаются с 900 бел. рублей. Подробнее о профессии тут.

Фотограф





Сохранение памяти о людях и событиях - вот то, чему уже более полутораста лет служит фотография и чему посвящена сама профессия фотограф. Помните, как у Эльдара Рязанова в "Зигзаге удачи"? "Самая важная профессия на Земле - фотограф. Потому что люди умирают, а их фотографии остаются. У родственников". Так вот это и есть квинтэссенция нашей профессии. На услуги профессионального фотографа всегда будет спрос, а там где спрос - там и хороший заработок. Для того чтобы освоить эту профессию, не обязательно получать высшее образование, вы можете отучиться в колледже 2 года 10 месяцев и начать свою деятельность. Очень точно о профессии сказал известный российский фотограф Платон Бахарев

Обучают такой профессии в колледжах Минска и Витебска на базе общего базового образования. Является ли такой род деятельности востребованным? Да, безусловно, ведь профессиональная съемка требуется не только для частных лиц, но и для организаций. Понятное дело, что сегодня, в век развитых технологий, фотографировать может кто угодно. Но делать это профессионально могут единицы. Поэтому услуги фотографа всегда будет востребованным и за такую работу потребители готовы хорошо платить.

В будущем ты сможешь работать в фотостудии, открыть свои курсы (когда наберешься опыта, конечно же), работать штатным фотографом в крупных редакциях или издательствах либо просто заниматься коммерческой съемкой. Заработок здесь будет зависеть только от тебя и твоей работоспособности, ты сам сможешь регулировать этот процесс. Больше о поступлении можно почитать тут.

Графический дизайнер





Одна из самых востребованных профессий в современном мире - графический дизайнер. Издательства, IT-компании, дизайн-студии, частные фирмы ищут грамотного специалиста для работы.

Итак, кто такой графический дизайнер, чем он занимается? Данная должность подразумевает разработку дизайна веб-сайтов, логотипов компаний, макетов для иллюстрации различных продуктов и проч. Самое важное - создание визуальной концепции.

После 9-го класса данную профессию можно получить в колледжах Гродно, Витебска, Волковыска, Гомеля, Минска, Несвижа и Пинска. При поступлении надо пройти экзамен по специальности - рисунок, живопись и композицию. Срок обучения: 3 года 10 месяцев.

По окончании колледжа ты получишь интересную профессию и возможность зарабатывать хорошие деньги. К примеру, новичок в этой области может получать на первоначальном этапе 1000 бел. рублей, если ты уже опытный профессионал, то заработок доходит до 4000 бел. рублей в месяц. Подробнее о программе вступительных испытаний на специальность смотреть здесь.

Интересные специальности, на которые можно поступить после 11-го класса

Если ты решил, что после 9-го класса тебе уходить еще рано, присмотрись к профессиям из списка ниже. Мы нашли для тебя необычные варианты с зарплатой выше среднего.

Геймдизайнер





Видеоигры были популярны всегда. Большая часть населения погружается в альтернативную реальность, чтобы отвлечься от стресса в настоящем. А во время пандемии игроков стало еще больше.

Итак, что "хочет" от нас подобная работа? В этой профессии предлагают создавать свой игровой мир, персонажей, также задавать конечную цель игры, ее концепцию. Основная функция геймдизайна - проектирование игровой практики. Это новая специальность, поэтому рабочих мест достаточно. Зарплата отличная - от 3000 бел. руб. В Минске, Полоцке, Витебске, Бресте университеты готовы предоставить соответствующее обучение. Какие предметы нужно сдать для поступления? Русский или белорусский язык на выбор, также историю Беларуси и творческий экзамен. Подробнее здесь.

Урбанолог







На факультете естествознания в Брестском государственном университете имени А. С. Пушкинаоткрылось очень важное направление: "Урбанология. Сити-менеджмент".

Урбанистика - наука о городах. Смысл такой профессии - сделать окружающую среду максимально комфортной для жителей, при этом учитывая инфраструктуру и природу. Как сделать опасный район безопасным и как избавиться от пробок, как сделать город рациональным и удобным для простых пешеходов - одни из основных задач такой профессии.

Для поступления надо сдать три предмета ЦТ: русский (белорусский) язык, география, математика. После обучения молодой специалист может устроиться младшим научным сотрудником в проектный институт, городской департамент архитектуры, в центр аналитического контроля и проч. Оплата труда в каждой компании строится по-разному, но если изучить рынок, то за такую работу могут предложить от 1000 бел. рублей. Подробности о поступлении здесь.

Специалист по картографо-геодезической деятельности









В Белорусском государственном университете на факультете географии и геоинформатики можно получить профессию космоаэрокартографа. Тем, кому с раннего детства были интересны географические карты, параллельные миры, звезды и прочее, найдет себя в этой работе. Ты будешь составлять бумажные и электронные листы по информации, которая предварительно приходит с зондов и спутников, анализировать все данные. Дисциплины, которые надо будет знать в совершенстве, это география и компьютерные технологии. Работа будет сложная, но увлекательная.

Для поступления тебе надо предоставить результаты ЦТ по географии, русскому (белорусскому) языку, математике. Сайты по поиску работы предлагают зарплату от 5000 бел. руб. Больше информации о профессии тут.





Надеемся, мы тебе помогли в выборе будущей профессии. Но всегда помни, что работа - это не вся твоя жизнь, а лишь способ улучшить ее.