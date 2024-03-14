Куда потребитель может обратиться за защитой своих прав, рассказали в МАРТ

Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик рассказала на пресс-конференции, куда потребителям нужно обращаться за защитой своих прав, сообщает БЕЛТА.



"Государственная защита потребителей обеспечивается местными исполнительными и распорядительными органами (администрация района города, гор- и райисполкомы). Это первая инстанция, куда потребитель может обратиться за защитой своих прав. Если он не согласен с тем, как проведено разбирательство по его обращению, может обжаловать его в облисполкоме или Минском горисполкоме. Если и там не получилось, он может обратиться в МАРТ или за судебной защитой", - сказала Инна Гаврильчик. В суд нужно обращаться по месту нарушения прав потребителя, если в досудебном порядке не удалось восстановить нарушенные права.



Еще один важный элемент - общественная защита, которую осуществляют общественные объединения потребителей. В Беларуси их более 20. Туда тоже можно обращаться за помощью.



Представитель МАРТ обратила внимание, что судебная защита фактически бесплатна для потребителей. "Исполкомы, если потребитель к ним обратился, обязаны составить исковое заявление и обратиться в суд. Это делается бесплатно, потребителю нужно только предоставить документы, подтверждающие его правоту. Более того, когда подается исковое заявление в суд по вопросам защиты прав потребителей, государственная пошлина не уплачивается. То есть экономических препятствий для получения судебной защиты потребителем в Беларуси нет", - подчеркнула она.

