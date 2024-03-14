3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Куда потребитель может обратиться за защитой своих прав, рассказали в МАРТ
Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик рассказала на пресс-конференции, куда потребителям нужно обращаться за защитой своих прав, сообщает БЕЛТА.
"Государственная защита потребителей обеспечивается местными исполнительными и распорядительными органами (администрация района города, гор- и райисполкомы). Это первая инстанция, куда потребитель может обратиться за защитой своих прав. Если он не согласен с тем, как проведено разбирательство по его обращению, может обжаловать его в облисполкоме или Минском горисполкоме. Если и там не получилось, он может обратиться в МАРТ или за судебной защитой", - сказала Инна Гаврильчик. В суд нужно обращаться по месту нарушения прав потребителя, если в досудебном порядке не удалось восстановить нарушенные права.
Еще один важный элемент - общественная защита, которую осуществляют общественные объединения потребителей. В Беларуси их более 20. Туда тоже можно обращаться за помощью.
Представитель МАРТ обратила внимание, что судебная защита фактически бесплатна для потребителей. "Исполкомы, если потребитель к ним обратился, обязаны составить исковое заявление и обратиться в суд. Это делается бесплатно, потребителю нужно только предоставить документы, подтверждающие его правоту. Более того, когда подается исковое заявление в суд по вопросам защиты прав потребителей, государственная пошлина не уплачивается. То есть экономических препятствий для получения судебной защиты потребителем в Беларуси нет", - подчеркнула она.
Читайте также
:
- Чуприсрассказала, что проработан специальный механизм по трудоустройству освободившихся из мест лишения свободы
- Могут ли осужденные по протестным делам рассчитывать на помилование, рассказал замглавы Администрации Президента
- Во сколько обойдутся государству качественные дороги - смотрите в проекте "Вопросномеродин"
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Эксперт: В вопросе экологической безопасности необходима консолидация всего мирового сообщества
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
В мире
Все
Вучич предрек уход американского СПГ с рынка ЕС и очереди за российским газом
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Генсек НАТО выступил за продолжение войны в Украине
Трамп сделал несколько назначений в свою новую администрацию: какая должность будет у Илона Маска?
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ